Columnistas

El debate probablemente sea una de las técnicas más inteligentes de llegar a una conclusión.



La discusión de ideas, cuestionar posiciones y proponer soluciones siguen siendo las formas más civilizada y transparentes para que todas las partes salgan ganando.



Esto en Honduras debería de ser de suma importancia en tiempos de elecciones, y debería contemplarse en la Ley Electoral, ya que estamos viviendo en una sociedad polarizada, donde los valores y principios morales de la casa están colapsados, y el sistema político no es la excepción, ya que se cae por pedazos.



A menos de cuatro semanas de las elecciones generales, el país vive a través de los políticos y simpatizantes, un momento de sparring verbal sobre todo en el mundo virtual, donde la gente se esconde detrás de perfiles y fake news para intentar hacer valer su idea.



Es aquí donde la participación de los medios responsables y el ciudadano consciente se vuelve imprescindible para transmitir información objetiva al resto de la población.



Pero además de la contribución de los medios responsables, el debate de los candidatos presidenciales, a través del pluralismo de pensamientos, pueda ser lo que nos salve del pobre sentimiento que tenemos por ahora de que solo hay dos lados para elegir: el derecho y el izquierdo.



Los debates ponen cara a cara las más diversas posiciones ideológicas para que los electores puedan resolver sus dudas y tomar la mejor decisión a la hora de emitir su voto en las urnas.



Sabemos que en Honduras, desde el año 2009, no tenemos confrontación de propuestas de los distintos partidos políticos y esto debería ser una obligación.



Con los desafíos que tenemos como país, es importante que los hondureños presten mucha atención a lo que dicen los candidatos, comparen las propuestas con las realidades y saquen sus conclusiones.



Con los debates, la ciudadanía podría tener grandes oportunidades para tomar conciencia de sus responsabilidades a futuro y hacer del voto un arma eficaz contra la corrupción y por un país mejor.



Sabemos que el panorama político en Honduras ha cambiado mucho en los últimos años. El bipartidismo ha perdido su hegemonía porque los ciudadanos, cansados de lo mismo, buscan encontrar una salida al país.



En estas circunstancias, la confrontación de las propuestas de los distintos partidos y el escrutinio sobre la capacidad de convicción y de liderazgo de los candidatos presidenciales debería ser una obligación.



No hay democracia sin debates, no hay democracia sin verdad, ni verdad sin discusión.



En función de esto los “líderes” de los partidos deberían de insistir en esa vía, en lugar de plegarse dócilmente a la voluntad de los mandamases de los partidos políticos.