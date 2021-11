Columnistas

Centroamérica vive sus últimas horas bajo el filo de una red criminal de corrupción e impunidad transnacional que se espesa como un coágulo de sangre. Habrá que limpiar esta zona, como si se tratara de una escena de asesinato.

De eso se trató el foro internacional denominado: Panorama global, tendencias y rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción e impunidad en el Triángulo Norte de Centroamérica, con la participación de distintos actores que han tenido protagonismo en contra de este flagelo en la región Centroamericana.



El encuentro tuvo participación de representantes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), así como de la congresista estadounidense, Norma Torres, y el director ejecutivo del Grupo de Trabajo del Triángulo Norte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Michael Camilleri, entre muchos otros actores con una fuerza integral en esta lucha.



Nuestra intervención fue incisiva y de frente, la cual fue trazada para adecentar las prácticas públicas de una cultura que aniquila generaciones tras generaciones en nuestros países. Esa otra pandemia que se llama corrupción y esa enfermedad de antigua data en nuestros países centroamericanos, hoy enfermos con una peste de elevado nivel de contagio, se transmite sin distinción de clases sociales, sexo o religión, raza o educación, empresarios, trabajadores, desempleados y profesionales de todos los niveles. Este es un flagelo que aparece de manera concurrente se use o no la mascarilla, porque el virus de la corrupción no les entra por la boca, sino por el bolsillo.



Somos una región en emergencia permanente con esta plaga maligna, y para combatirla es necesario entender el rol de la economía en la política. Esto hay que decirlo de una vez por todas: ¡el poder económico sobre el político es el gran laboratorio de las bacterias de la corrupción!, blindadas por el sistema jurídico, político y socios empresariales. No importa si hay cambio de gobiernos y nuevos renglones en la economía. La relación de estos grupos es con el sistema, no con los actores. Así se centraliza la impunidad.



Esto nos aclara que la corrupción no debemos verla como un problema moral, sino como un problema económico que arrastra todo el sistema jurídico y político, desembocando en un desconcierto social, liquidando el Estado de derecho y debilitando hasta desahuciar la democracia.



Así funciona la cadena de poder en el Triángulo Norte, como un club de amigos pendencieros que cada día van de cacería con sus trampas para desbaratar el desarrollo de la actividad privada y la convivencia social, socavando las bases del derecho humano, las libertades civiles y políticas, ahondando la brecha entre ricos y pobres, indigentes, los que comen con un dólar al día, los que sueñan con un país mejor y los miles que migran entre la dignidad por la vida.



Señalamos de pie que en Guatemala se busca desarticular la sociedad civil que evidencia a corruptos; por otro lado, en El Salvador un seudodictador comienza a desmontar la institucionalidad; y en Honduras el mecanismo de corrupción presenta como principal actor al Sr. Juan Orlando Hernández, cabecilla del secuestro de las diferentes instituciones públicas, para ser parte de la estructura del crimen organizado, integrado por actuales políticos y presidentes de los poderes del Estado, organizadores de la «fiesta» de desfalco con fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales.

Al pensar en esta realidad, recordé un fragmento del libro de Miguel Ángel Asturias —ganador del Premio Nobel de Literatura en Guatemala—: «[…] Le dolía su país como si le hubiera podrido la sangre. Le dolía afuera y en la médula, en la raíz del pelo, bajo las uñas y entre los dientes […]». La obra no pudo llamarse de otra manera más dolorosa: El señor presidente.