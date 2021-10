Columnistas

Son recurrentes las imágenes de pobladores enojados que, con amenazantes palos y machetes, expulsan a otros de lo que consideran sus tierras, y advierten a gritos que allí no instalarán ninguna Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), sumándose a los que protestan en algunas ciudades.



En otro extremo están los hondureños que ya trabajan en los primeros desarrollos de ZEDE, en la construcción y sus actividades conexas. Eran desempleados y ahora -lo han dicho- pasan súper contentos porque tienen un salario y pan en la mesa; eso sí, lo dicen bajito porque, bueno, ya se sabe, hay pleito por eso, y nunca se sabe con quién se habla.



Y es que el hondureño no desaprovecha para discutir: en las redes y en los medios se dan duro por el fútbol, todos son árbitros y entrenadores; en religión, por favor, todos conocen la Palabra y la Historia; y qué decir en política, hay expertos en ideologías y banderas, y conjeturan más que cualquier encuesta. Así que un tema espinoso como las ZEDE tiene espacio aparte.



No todos los que se oponen han leído el proyecto de ZEDE, pero hay muchos que sí, y creen que atentan contra la Constitución y otras leyes, al cederle territorio a compañías extranjeras para que se manejen a su aire, con su propia justicia, seguridad pública, sistema financiero y hasta exentos de pagar impuestos.



Que eso no es cierto dicen desde el gobierno y algunos inversionistas de las ZEDE, pues, aunque estos proyectos sean independientes, se regirán bajo las leyes hondureñas en una especie de autonomía, como las municipalidades, y pagarán impuestos. Actualmente construyen las de Roatán, Choloma y San Marcos de Colón.



La incertidumbre acrecienta porque en menos de un mes hay elecciones nacionales, y quien llegue a Casa Presidencial no tendrá la decisión de revocar las leyes de las ZEDE, porque compete al Congreso Nacional, pero podrá coadyuvar a su derogación o, al contrario, ratificarlas.



La lupa ha estado sobre “Tito” Asfura, porque su partido aprobó esos proyectos, pero él ha querido desmarcarse al decir que está en contra de las ZEDE, “si violan la Constitución y causan daño”; igual que los otros candidatos presidenciales, si llega al poder necesitará controlar el Congreso para hacer algo.



En el partido Libre lo han tenido claro desde el principio, doña Xiomara Castro expresa a cada rato su descontento, pero conociendo el límite del Poder Ejecutivo, llama a votar masivamente para ganar también el Congreso.



Yani Rosenthal tiene otra propuesta desde el Partido Liberal, que los inversionistas de las ZEDE mejor lo hagan en Zonas Libres, así no pierden su inversión, y podrán funcionar empresas comerciales e industriales, sin faltar a la soberanía nacional.



En fin, qué pasará depende del nuevo gobierno, esencialmente del Congreso Nacional, es decir, la decisión la tiene cada ciudadano con su voto, pero como en todo, ahí también la opinión se divide.