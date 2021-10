Columnistas

Hasta hace poco los políticos todavía no habían mostrado sus estrategias publicitarias de cara a los próximos comicios que se llevarán a cabo el 28 de noviembre. Cuando se abrió el telón que permitió a los partidos el poder realizar todo tipo de propaganda promoviendo a sus candidatos a cargos de elección popular, salió una modesta campaña dando a conocer sus débiles propuestas de gobierno.



La oposición no daba señales de armar un bloque fuerte que pudiera enfrentar, con opciones de triunfo, al Partido Nacional. Vino la decisión del Partido Salvador de Honduras, que se unió, a lo que ya se había constituido como una alianza, al Partido Libertad y Refundación (Libre) y al Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Pinu-SD). Esto asustó al partido gobernante y empezaron a llegar las encuestas y vieron con asombro que esto los ponía en desventaja. Ahí empezó una campaña millonaria y con un contenido anticomunista, propio de los años más virulentos de la guerra fría. Poner a Venezuela como amenaza comunista en el continente es miopía y perversidad, un país que en este momento pasa por enormes dificultades como resultado de la hostilidad de Estados Unidos y sus aliados en el continente, incluyendo a Honduras.



Solo hace falta que la oposición organizada haga lo mismo, poniendo en sus spots publicitarios imágenes con líderes oficialistas en sonriente reunión con personas vinculadas a actividades como el narcotráfico, activistas políticos guardando prisión o saliendo de las cárceles por hechos ilícitos en el manejo de los recursos estatales, extranjeros y nacionales promoviendo la venta del territorio hondureño y, de esa manera, el cuadro de la guerra estaría completo.



El miedo es una sensación de angustia provocada por un peligro real o imaginario. El miedo es usado para mantener unidos a los grupos en una situación real de peligro, pero también lo usan algunos grupos políticos para minar y destruir una sociedad o proyecto de vida.



El miedo al comunismo es una construcción humana. El comunismo no existe como sistema social, teóricamente fue definido como una fase superior de una sociedad en la cual desaparecerían las clases sociales y el Estado, sería una sociedad donde desaparecería todo tipo de contradicciones, excepto la que se da entre la humanidad y la naturaleza. Ninguna sociedad ha vivido bajo la férula de esa teoría. El comunismo es una utopía, pero lo han venido utilizando desde el triunfo de la Revolución Rusa en 1917 como un recurso contra los cambios. Se promueve el miedo a un sistema que no existe para robar en un sistema que nos asfixia y nos empobrece.



Preocupa la creciente utilización del miedo en política. Las últimas intervenciones de Estados Unidos han tenido como base la promoción del miedo. Se invadió Irak bajo el pretexto de que este país tenía armas biológicas de altísimo peligro; cuando culminó la invasión, se descubrió que todo era mentira, pero ya era tarde.



En la medida en que las sociedades entran en una mayor descomposición, el miedo se convierte en arma de dominación y sufrimiento. No tienen razón los que, para hacerse sentir, usan el miedo.