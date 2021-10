Columnistas

La Unión Europea, con sus 447 millones de habitantes y su alto PIB que la ubica entre las mejores tres economías mundiales, en teoría es una gran potencia geopolítica. La unión de 27 estados nacionales está debilitada porque no tiene un carácter eterno, como señaló Sylvain Kahn (Science Po Paris), la UE es un constructo reversible que surgió por razones históricas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la UE comenzó como un proyecto de paz, ahora se percibe más como una unión administrativa o económica, ya que los ideales fundamentales de la “familia europea” se han desvanecido en un segundo plano para muchos. Por otro lado, el mercado interior europeo y la moneda del euro siguen siendo omnipresentes.



En los últimos años las grietas en la construcción europea se han vuelto cada vez más visibles. Esto se debe a las crisis financieras y monetarias, así como a los nuevos movimientos migratorios. Al mismo tiempo, la UE se enfrenta al problema fundamental de su constitución, ya que no es un estado federal sino una confederación de estados. La salida de Gran Bretaña de la UE demostró que lo impensable todavía puede suceder. Hoy la UE parece más frágil internamente y más indecisa externamente.



Después de la Guerra Fría, los países del este que antes formaban parte de la alianza con la Unión Soviética se unieron a la UE con euforia. Hoy, países como Polonia y Hungría son más conservadores que los países del oeste, los cuales cuentan con un pensamiento más liberal cuando se tratan temas de política migratoria y debates en temas de valor tradicional. Esto es una de las brechas dentro de la UE, que refleja el actual conflicto legal entre la comisión de la UE y el gobierno polaco.



Por otro lado, la fuerza económica del sur de Europa se ha reducido. Antes, Italia fue una de las principales naciones industrializadas, ahora se ha debilitado. España, Portugal y Grecia están luchando contra una alta tasa de desempleo juvenil y gran deuda nacional. Una última línea de división corre en un anillo entre el centro y la periferia. Alemania, el norte de Italia, gran parte de Francia y los pequeños estados ricos de Dinamarca y Luxemburgo están al centro, opuestos a las regiones periféricas.



La reparación de las grietas requiere una comprensión de la complejidad de las diversas realidades políticas y socioeconómicas dentro y entre los estados miembros, junto con una ofensiva capacidad de compromiso, que debe guiarse por un espíritu europeo fortalecido. Al reconocer las diferencias, es importante enfatizar las similitudes. Aquí puede ayudar una política exterior común y coordinada de la UE. La UE también puede definirse mejor mirando a competidores internacionales como China. Esto debería dar más puntos en común a los países de la alianza mientras se enfrentan contra adversarios antidemocráticos afuera de la UE.



Una UE fuerte puede promover los valores democráticos y la paz tanto a nivel regional como internacional y ser un contrapeso en el juego de las otras grandes potencias. La UE intenta promover el desarrollo positivo en América Latina, África y Asia, y debería forjar simultáneamente alianzas nuevas con estados democráticos como la India. Sin embargo, si la UE no logra posicionarse y definirse mejor, no hay garantía de existencia para ella, sería concebible un fin de la UE en su forma actual y una ruptura basada en las líneas divisorias. Eso sería trágico para la comunidad mundial, pero sobre todo para los países de Europa.