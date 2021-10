Columnistas

Votar es decidir, es asumir con ello todas las consecuencias que de un acto tan simple de marcar y depositar se deriven. Se trate de la toma de decisiones en el seno de pequeños grupos o de una que involucre a toda una sociedad, como es la de máxima significancia de votar para decidir quien conduzca los destinos de la nación, toda elección es importante para quienes la realicen. Por eso precisamente, no es asunto de salir del paso o de votar en contra de lo que se cree. Se vota por lo que se avala y hace parte de uno mismo. Votar es una declaración personal, aunque sea la misma de muchos otros. Es asunto serio que exige la mayor responsabilidad, en cuanto tratándose de algo tan personal, definirá el futuro, el de uno, aunque algo más corto que el de la juventud y el de la niñez. Quienes, sin haber nacido, ya pagan por los errores de sus mayores. Pero por ellos, especialmente hay que salir y votar. Es por el futuro de ellos. Invariablemente, en época electoral se escucha la repetición de que esta elección es la más importante de todas las anteriores y en efecto, cada una lo es. Pero estas elecciones generales del 28 de noviembre son realmente transcendentales, porque no se agotan en la coyuntura, sino porque determinarán mucho: si hay tanta queja y las condiciones de vida no son a las que aspiramos y sabemos que el cambiarlas es posible, con la toma de decisiones adecuada, entonces vamos y votemos por quienes consideremos podrían hacerlo. Elegir el Congreso independiente es el gran desafío que enfrentamos. En su haber tendrá la definición de toda la institucionalidad. Y esta vez no puede cederse a quien no la gane, sepa alguien con qué fines se hizo. Inconfesables, inimaginables.