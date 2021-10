Columnistas

Un artículo publicado en el sitio web eleconomista.net del 8 de octubre de 2021, por Karen Funes, sostiene que en la región centroamericana, incluida Panamá, los países que reciben mayor cantidad de remesas familiares son Guatemala, El Salvador y Honduras, pero que “inversamente”, son también los que menos captan inversión extranjera directa, siendo aquella 7.3 veces el monto de esta última. Los datos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) revelan que en el 2020 los dos países en los cuales las remesas familiares constituyeron un alto porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) son El Salvador y Honduras, con niveles de hasta el 24% del PIB, seguidos de Guatemala y Nicaragua, con un ratio de 14.7% cada uno. A su vez, los dos países en los cuales la relación remesas/PIB es insignificante, son Panamá y Costa Rica, con un 1% y 0.8% respectivamente. Esa misma fuente permite evidenciar que entre 2009 y el 2020 las remesas en Centroamérica y Panamá han crecido a una tasa de aproximadamente un 8.87% anual, pasando de US$ 10,158.2 millones a US$ 25,863.3 millones en dicho período, todo lo cual implica que han estado creciendo más aceleradamente que la producción real y la inflación. Entre el 2009 y 2020, las remesas familiares en Honduras aumentaron desde US$ 2,402.8 millones a US$ 5,736.5 millones, con una tasa anual de 8.23%, mientras en El Salvador las mismas crecieron en 20.39% anual, incrementándose desde US$ 768.4 millones hasta US$ 5,918.6 millones en los años indicados.



De toda la IED recibida por Centroamérica y Panamá durante el 2020, los mayores receptores son Panamá (50.27%) y Costa Rica (21.37%), a pesar de ser los menos favorecidos con el ingreso de remesas, con menos del 2% del total. Simultáneamente, el triángulo norte solamente captó 24.07% de la IED (Salvador 5.94%, Honduras 8.15% y Guatemala 9.98%), correspondiéndole el restante 4.29% a Nicaragua, el que menos inversión extranjera atrae. ¿Cuáles son las razones de ese comportamiento inverso entre dichas variables? Según Nicholas Virzi, director del área política de la Cámara de la Industria de Guatemala: “Los países que captan remesas no captan inversión y hay una razón simple: si un país no puede convencer a su propia población para quedarse va a tener muy poca capacidad para convencer a inversionistas a apostar por ese país”.