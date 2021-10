Columnistas

Han transcurrido 30 años, años de fe, amor, proyectos que no cesan porque las necesidades de la población son inmensas y no se para de atender a los que lo necesitan, porque Teletón inició tocando el corazón de la ciudadanía, lo primero era para la construcción del primer centro Teletón ubicado en la colonia Miraflores dónde un buen samaritano, ahora olvidado su nombre pero no su generosidad donó el terreno para la construcción del edificio, año tras año se convoca al pueblo de Honduras para que se bolsee y generosamente dé lo que puede, así como aquella pobre viuda que dio las únicas monedas que tenía pero que las dio con todo el amor de su corazón.

Sabemos que la obra de amor de Teletón va poco a poco cubriendo las necesidades de varias ciudades de nuestro país y la obra irá creciendo lentamente, pero con la seguridad de un pueblo que generosamente dona y que en dos días de felicidad se alcanza la meta propuesta. Ese es el pueblo que agradece aquellos que por vocación y voluntariado hacen posible la rehabilitación de miles de personas que han pasado por sus salas de terapia física, miles lograron obtener los resultados deseados, otros por estar muy complicados alcanzaron un porcentaje pero que les ha dado calidad de vida.

Teletón se anuncia en televisión, en la radio, los medios escritos hacen gala del color rojo que tiene el corazón con una nota musical encima que es la idea de que todo se hace con el corazón y una sonrisa, que la música de la felicidad volverá aquellos cuyos cuerpos se rompieron como si fuesen porcelana, pero que los especialistas darán sus manos suaves, pondrán la tecnología alcance de los rotos y lentamente pero con firmeza irán poniendo los trozos en su lugar para que aquel pueda andar, usar su mano, dejar la silla de rueda, muletas o bastones para dar los pasos firmes y dejar de ser una persona discapacitada para poder volver otra vez a correr, a manipular herramientas de trabajo o simplemente abrazar a sus seres queridos.

Las historias de Teletón son infinitas, cada corazón que ha palpitado de emoción al saberse rehabilitado deja sonar música que le dará la felicidad que había perdido, Teletón cura el alma, el espíritu, muchos llegan con ojos llorosos, caras de dolor y suplicando que los apoyen, las manos amigas se tienden y acogen aquellas almas que sufren y que al pasar de los días, los meses el dolor se disipa, los ojos se tornan alegres y al final un abrazo, una sonrisa y un “gracias” y vuelves a sentirte un ser privilegiado que venció la adversidad.

Los niños y niñas símbolos de las teletones han sido los baluartes para que el pueblo se avoque a manos llenas a dar lo que hay en su corazón o posibilidades, estas almas inocentes cuando salen en los videos vemos como a pesar de tener una dolencia incapacitante ellos sonríen a cada instante, cantan al ritmo de la música o del tema musical que año a año ha ido cambiando pero que son mensajes que llenan de esperanzas porque sabemos que “Teletón somos todos”, todos estamos expuestos en cualquier momento de requerir de los servicios de Teletón. Sabemos que la Junta Directiva es altruista que dan su tiempo sin que obtengan beneficios económicos como salarios o prebendas, su corazón es solidario para los que sufren.

El anuncio que la meta se ha cumplido y todavía hay un excedente, los botellones no se han contado, botellones que son tratados con manos puras y limpias, botellones que se desplazan por la ciudad por ciudadanos de la policía, militares, bomberos y voluntariado, jamás un solo botellón ha sido robado porque saben que en ese botellón va la construcción de un nuevo edificio, la compra de un nuevo equipo, el pago de los terapeutas, la compra de insumos que aliviaran el dolor y porque todos sabemos que es un dinero que no irá a parar en el bolsillo de un delincuente de cuello blanco sino que es parte del tesoro que en ese año se empleará para cubrir las necesidades de los centros.

¿Cómo es posible que a la Secretaría de Salud le presupuesten miles de millones y los hospitales siempre carecen desde lo elemental hasta medicamentos para enfermedades que son de difícil curación? la repuesta es simple, en Teletón no se roban el dinero, en Salud se hace estragos con el presupuesto, sirve para el pago de planillas para el clientelismo político, para pagar el nepotismo descarado, se compran medicinas de harina y el saqueo es constante.

Dirán que son más de mil centros de atención pública atendiendo a la población de Honduras, pero con el presupuesto asignado se puede hacer más pero mucho billete queda en los bolsillos de los administradores de hospitales o de regiones departamentales de salud que compran sobrevalorados los productos necesarios para que estos centros puedan cubrir la demanda, así como el robo de combustible o el pago de viáticos por giras que no se realizan.

¿Por qué cada año Teletón debe acudir a solicitar el apoyo de la población? ¿cómo es posible que en estas tres décadas el Estado no haya promulgado la creación de un presupuesto anual para que el crecimiento y funcionamiento de Teletón no se detenga?

Es vergonzoso que los gobernantes digan que darán el doble de lo que se recaude, sabemos que este dinero sale del tesoro nacional, pero no es lo mejor, lo mejor sería que Teletón desistiera de acudir año con año hacer la maratónica fiesta para obtener recursos para poder funcionar y si no se lograra alcanzar la metas, ¿cuántas cosas pendientes quedarían sin hacer? ¿cuánto empleado dejaría de trabajar? ¿cuánto se quedaría sin hacer?, no, ya Teletón no debería de trabajar así, es indispensable que se asigne un presupuesto para el funcionamiento y si Teletón desea seguir motivando a la buena voluntad de las personas pues que ese dinero sea invertido en otras necesidades que el presupuesto asignado por el Estado no cubra.

La obra de amor está rodando, que no se pare jamás, que el Estado se aplique en esta sugerencia y que los directivos eleven su petición al Congreso Nacional para que se emita la ley asignando el presupuesto, pero sin injerencia de la burocracia estatal, recordemos que “Todos somos Teletón”.