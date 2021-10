Columnistas

La terrible noticia de la flamante devastación de Guanaja dejó a gran parte de los hondureños en estado de shock, pero el sufrimiento de los isleños, ahora ante las proverbiales ruinas de su existencia, es aún mayor. Quedan imágenes desgarradoras de los restos carbonizados de décadas de trabajo y vida. Las labores de limpieza y los actos de solidaridad de la población son un leve alivio del sufrimiento.



Toda catástrofe merece reacciones rápidas, solidarias y prudentes, pero el incendio en Guanaja golpea al país en un lugar simbólico. Las Islas de la Bahía representan a Honduras como país de turismo. Esta rama de la economía no debe subestimarse: antes del covid-19, el turismo nacional y extranjero generaba casi el 10% del producto interno bruto y aseguraba así el sustento de más de 200,000 familias. Por lo tanto, un sector turístico que funcione es esencial para la recuperación de la economía y la sociedad después de una pandemia.



Existe un potencial considerable inactivo en este sector. La creciente importancia de la protección ambiental y la sostenibilidad en todo el mundo le da a Honduras la oportunidad de participar en este mercado en crecimiento. El llamado ecoturismo, en el cual el entorno natural y el entorno social son valorados por el vacacionista, ofrece buenas oportunidades para el marketing regional e internacional del país por su belleza escénica, historia y cultura.



Esto requiere conceptos adecuados y un amplio consenso de que los atractivos turísticos, tanto históricos como paisajísticos, deben protegerse y cuidarse. Por ejemplo, el parque nacional La Tigra es de importancia crítica, incluso más allá del turismo, debido al suministro de oxígeno y agua de las urbanizaciones adyacentes. Esto significa que el daño a tales áreas naturales no solo ahuyenta a los turistas, sino que también reduce la calidad de vida de los residentes de la región.



El corredor de Santa Lucía, Valle de Ángeles y Cantarranas es también un área recreativa para los habitantes de la ciudad capital. Tegucigalpa está en constante crecimiento y también lo está la necesidad de destinos de excursión fuera de la gran ciudad. La región montañosa con cascadas, rutas de senderismo e historia local son también de interés para los turistas extranjeros. En Cantarranas, una administración municipal motivada le ha dado al municipio un rostro nuevo, colorido y atractivo en los últimos años utilizando el potencial creativo del arte. Además, la comunidad se benefició del reclutamiento diligente y el uso de fondos (extranjeros).



Valle de Ángeles aún no ha desarrollado completamente su potencial. Con su historia, artesanía y tentaciones culinarias, el lugar podría convertirse en una “Antigua Guatemala” hondureña, pero aún queda un largo camino por recorrer. Uno de los lugares de interés del municipio es la casa del expresidente Marco Aurelio Soto. Lamentablemente, la administración municipal ni siquiera ha colocado una pequeña placa conmemorativa en este lugar. Es por ello, que se necesita urgentemente una renovación: una oficina de turismo local que proporcione información sobre las rutas de senderismo, tenga a la vista la seguridad de los turistas, el control del tráfico y una inversión en la renovación del casco urbano. De esta manera, Valle de Ángeles podría convertirse en un proyecto piloto para la república turística de Honduras. Sin embargo, requiere la voluntad necesaria y los conocimientos adecuados.