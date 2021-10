Columnistas

Desgravación arancelaria vs. seguridad alimentaria Darwin Ponce | Presidente de Artículo 19 Honduras

La actual crisis en curso llamada “crisis de los contenedores” o “crisis de suministros” que ha disparado las alarmas de las economías mundiales, pone en perspectiva la dependencia de materias primas, alimentos y bienes importados de terceros países.



Depender totalmente de las importaciones de productos de primera necesidad en un mundo “globalizado”, a la luz de lo que ha estado ocurriendo desde principios de 2020 en el marco de la pandemia, está produciendo efectos nocivos en los mercados y en la capacidad de atender la demanda conforme la pandemia entra en declive en muchas naciones y las economías vuelven a reactivarse. La crisis logística generada por la falta de contenedores para transportar bienes y productos ha multiplicado por 10 los precios de los fletes a nivel mundial, lo cual va a encarecer los bienes importados en las próximas semanas. Mientras usted lee este artículo, el precio por transportar un contenedor de 40 pies ha subido hasta los $14,000.00. La incapacidad de atender la creciente demanda de bienes y alimentos a nivel internacional es otro factor importante en esta crisis, sumada a la falta de mano de obra productiva en muchos países, debido a las duras restricciones que se han impuesto al trabajo debido al covid-19. También el cierre temporal de algunos de los más importantes puertos asiáticos ha profundizado aún más la crisis de desabastecimiento, de la cual pronto recibiremos sus ondas de choque en nuestras costas. Todo esto alerta a los países a desarrollar planes de contingencia para atender, al menos, el tema de seguridad alimentaria para su población ya que será difícil detener un tsunami económico como el que están viviendo los británicos, por citar un ejemplo.



La desgravación arancelaria es un arma de doble filo. Pretende que los países accedan a productos y mercancías alimenticias básicas para ser importadas sin el pago de aranceles, beneficiando al consumidor final. El problema de este modelo es que destruye la producción nacional, ya que no puede competir con productores de otros países que se dan el lujo de vender su producción muy por debajo de sus costos porque son subsidiados por sus gobiernos. Si en algún momento ese escenario desapareciera, las consecuencias para estos países serían catastróficas. También dependemos de una logística que en este momento está siendo azotada y puesta de rodillas por una crisis multifactorial, un cisne negro económico, en pocas palabras. Depender de tantos eslabones para asegurar la alimentación, dejando abandonado al sector productivo nacional, es un juego muy peligroso. Este es el momento preciso para el estudio de posibles escenarios en caso de que la crisis logística mundial pase de ser una amenaza a una realidad para nosotros. La preocupación de los productores agrícolas es urgente y es real. En Artículo 19 Honduras entendemos que la importancia de los productores hondureños, con sus resabios y luchas de poder, con sus fobias a la modernización agrícola, con sus gremios secuestrados por dirigentes enquistados y con todos sus demás defectos, es mucho mayor que la que suponemos. No es difícil entender lo que dijo el general Eisenhower: Cuando la logística falla, se pierde la guerra. No abandonemos a su suerte a nuestros productores.