Columnistas

Los usos y abusos de las elecciones tipo Honduras han replanteado la necesidad de usar más tecnologías y menos corruptos. Una lógica moderna para salvar las democracias tropicales en estos países donde el voto se hunde y el fraude flota.



Esa fue la cantaleta que utilizaron para explorar un objeto mediante la emisión de electrones y después registrar la imagen: los fabulosos escáneres; además, se compraron por miles, con la idea de vigilar los procesos electorales amañados y amarrados para ser parte del botín, así pues, alguien se encargó de eso con una precisión delictiva: un contrato directo por 41 millones de lempiras con la empresa Mapa Soluciones para la transmisión de datos electorales del último proceso general en 2017. Para ello, se hizo uso de los aparatos electrónicos.



Desde junio de 2017, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) refrendó y amplió las denuncias e investigaciones que involucran a la empresa Mapa Soluciones. En ese año, una cadena de cuestionamientos para que Mapa Soluciones retirara sus servicios del entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE), por parte del Partido Liberal y Libertad y Refundación, es decir, dos de los partidos políticos más fuertes presentaron y razonaron el origen de sus dudas, arrastrando intereses que involucran a la actual administración gubernamental.



Desde antes de esas aturdidas elecciones del 2017, el CNA avanzaba en una línea de investigación amplia, donde se indagaba sobre la participación de las empresas en los procesos electorales, entre ellas: Mapa Soluciones, que se constituyó en 2009 y, a su vez, rápidamente suscribió un contrato mediante la contratación directa por un acuerdo de emergencia emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en donde se le otorgaba un contrato para que ellos desarrollaran el sistema TREP en sus componentes A, B y C, por un valor de L3.5 millones.



Como su trabajo fue "impecable", en el año 2012 se volvió a contratar la empresa para que desarrollara los mismos componentes y, por supuesto, los mismos resultados. Asimismo, se le entregó un contrato de L10 millones para que actualizara el sistema que había suscrito en 2009, presentándose el primer hecho relevante en el proceso investigativo, ya que le hubiese salido mejor al TSE comprar nuevamente el sistema que actualizarlo y eso costó tres veces más.



Así operó esa "empresa" que en verdad era un comerciante individual, sin historial, pues nunca ha sido contratado más que por el TSE desde su creación, su perfil lo ha tenido solo con el ente electoral, es decir, una empresita creada para tal propósito, un negocio bien escaneado, porque nada genera más ganancias que el poder emanado de una democracia fallida; pero si algo no cuadra, también está el proceso calculado con adulteraciones en el censo, tarjetas de identidad clonadas, muertos votando y vivos que no aparecen, tráfico de credenciales, dificultades en la trasmisión de resultados, problemas en el centro de cómputo, o bien, se cae el sistema en un «apagón» de la ENEE.



Cuatro años después, el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), inspeccionó las bodegas de la empresa Mapa Soluciones, con relación en la denuncia de fraude que el CNA involucra a los exmagistrados del extinto TSE. Hoy, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene nuevas caras y otro rótulo, pero siguen conservando las mismas prácticas.



Ya sabemos los resultados mientras la fiesta se amenice con políticos en un ente de transparencia que pone el destino de una nación, en manos de corruptos ambiciosos, que ni escaneándolos en esos 2,711 escáneres que fueron utilizados para el escrutinio de aquellas viejas elecciones, mismas de las que nadie se quiere acordar.