La vergonzosa situación que atraviesa el Club Deportivo Olimpia, al ser descalificado de la Liga de Concacaf, denota lo bajo que hemos caído como sociedad. La corrupción en Honduras ha estado muy extendida hasta ahora, casi como regla y no como excepción, con actos ilícitos siempre encubiertos por la falta de transparencia y la poca institucionalidad, configurando así en las últimas dos décadas una acción sistémica del gobierno central.

En el fútbol, esta situación no es muy ventilada, como en el gobierno central; debido a la naturaleza de la estructura política y administrativa y también la legislación que lo rige. Si en el Estado la impunidad y la falta de transparencia están vigentes, en el fútbol las cosas aún están lejos de ser limpias y transparentes, ya que su marco legal y legislativo específico aún garantiza un escudo para las instituciones.



Prácticamente todas las transacciones y contratos, es decir, todo lo que involucre dinero en el fútbol, pueden convertirse en una invitación a la corrupción, ya que es muy fácil el encubrimiento, y la fragilidad de los mecanismos de rastreo, pueden derivar al aumento en enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, evasión fiscal, formación de redes de clientelas, falsificación de documentos, entre otros.

El Club Deportivo Olimpia, con esta acción, se autoprovocó un desprestigio que pudo ser evitado. Lastimosamente parece que en el camerino del Olimpia no existe control. Esta situación en la cual estuvieron involucrados cuerpo técnico y jugadores, hecha al traste de la basura la planificación de los próximos seis meses del equipo.



La corrupción deportiva es inaceptable, se produzca donde se produzca, pero aún más si afecta a uno de los mejores equipos de Honduras, que tiene miles de aficionados en todo el territorio nacional. Esta vergonzosa situación, no se debe dejar pasar por alto y los directivos del equipo deben sentar un precedente para las futuras generaciones y evitar que este tipo de actos se repitan. La trayectoria que tiene el equipo Olimpia no es para tirarla al suelo por recibir unos cuantos dólares.

Sinceramente esto no puede quedar por parte de los jugadores y cuerpo técnico en un comunicado escueto o pedir una disculpa pública, diciendo que están dolidos con lo sucedido. Con todo esto, creo que es el momento de que el fútbol hondureño reciba una purga para limpiar la corrupción, si no para erradicarla, al menos para reducir en gran medida la corrupción endémica que históricamente lo ha plagado.