Contraviniendo a todos los sectores de la sociedad capitalina que tienen alguna relación con el transporte aéreo internacional, Juan Orlando Hernández, al estilo de un gobierno autoritario, puso punto final a 100 años de historia del aeropuerto Toncontín, que fue un símbolo de la actividad comercial, turística y cultural del país. Ninguna capital latinoamericana carece de un aeropuerto que lo conecte con el mundo. Su principal aeropuerto o está en el Estado, provincia o departamento o en ningún caso se ubica a una distancia mayor de 40 kilómetros del centro de la ciudad que le sirve como capital. Honduras será la excepción. Hasta la prisa por inaugurar los vuelos en Palmerola, cuando aún no se ha terminado la construcción, es sospechosa.



El haberle arrebatado el aeropuerto internacional a Tegucigalpa es como haberle quitado la ventana natural al país, ventana por donde entraban turistas y hombres de negocios, formándose la primera impresión de lo que es Honduras.



Los que voz en cuello, en el pasado, motivados por la politiquería se lanzaron en contra de una medida similar en el gobierno de Manuel Zelaya, ahora, cuando ya se consumó la obra y hay hasta nota de defunción de Toncontín, no han dicho nada, por el contrario, aguijonean a la capital con una obra millonaria inconclusa y en proceso de destrucción.



Cuadrillas de hombres y tractores se encargan a diario de destruir con su paso lo que en algún momento parecía tomar forma, el Trans-450.



Poco duró el sueño de los tegucigalpenses que se ilusionaron con el asomo de modernizar el inseguro, desorganizado y maltrecho transporte urbano. Pero ya empiezan a salir otras fantasías para mantener contentos y esperanzados a los habitantes de esta ciudad; vendrán buses eléctricos y como si fuera poco, se instalará un teleférico que será la sensación de Tegucigalpa, nos dicen los políticos que vuelven por el cargo de la alcaldía.



En enero de 2013 se puso la primera piedra de la mencionada obra y estaba programada para ser entregada en el mes de enero de 2014, en ese año lo que se “inauguró” fue el primer tramo. El costo del proyecto originalmente estaba calculado en 21 millones de dólares, a esta fecha ese valor ha subido a unos 58 millones de dólares (1,450 millones de lempiras) y el proyecto sigue sufriendo reformas en su diseño y en la práctica se ejecutan obras aisladas que no se sabe si de verdad hay planes de terminar la obra y para cuándo.



Mientras tanto, las obligaciones de la deuda que adquirió la alcaldía para la construcción de la obra, ya están corriendo. Diario EL HERALDO, en un trabajo de investigación, logró adquirir información que establece que ya se empezaron a desembolsar unos 300 millones de lempiras para honrar compromisos con los acreedores.



En el 443 aniversario de la capital, no hay nada que celebrar. Tegucigalpa sufre por los tradicionales problemas sociales, de desempleo, delincuencia, falta de servicios públicos y de una distribución poblacional desordenada, pero también sufre por la presencia de unos políticos, que, a lo largo de la historia, la han saqueado.