Durante los tres años anteriores al presente, la inflación de precios al consumidor en los Estados Unidos mostraba un claro descenso, pero en 2021 la situación cambió, elevándose a niveles no observados desde 2008.



Así, en agosto de esos tres años alcanzó un 2.7%, 1.7% y 1.3% respectivamente, pero actualmente se elevó hasta un 5.3%, apenas inferior al 5.4% de julio.



Por tratarse del principal socio comercial de Honduras, con una ponderación del 44.45% en el comercio exterior del país, creo oportuno examinar el tema.



La ‘inflación subyacente’, que suele excluir alimentos y combustibles volátiles, también se contrajo en dichos años, bajando desde un 2.2% en agosto de 2018 hasta un 1.7% en el 2020; sin embargo, en agosto del 2021 se elevó hasta un 4.0%, valor alejado también al observado dicho mes en 2019 (2.4%).



Las expectativas de inflación en Estados Unidos se empezaron a incrementar con más fuerza desde abril de 2021, pasando de un 3.4% en dicho mes al 5.2% en agosto; pero esta última expectativa está muy lejos del 3.05% y del 3.09% de enero y febrero del presente año. Para el mes de septiembre todavía se desconoce el dato de las expectativas de inflación, aunque debería esperarse que fuese inferior al 5.2% de agosto, pero todavía superior a la expectativa del mes de julio, la cual se estimaba en 4.8%. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, considera que el incremento de la inflación es algo temporal y que a finales del 2021 ya habrá descendido.



El premio nobel de economía Paul Krugma parece que en términos generales coincide con el argumento de Powell, ya que en un artículo publicado en el New York Times el 10 de septiembre de 2021 cree que actualmente “las cosas se parecen más a 1951, cuando la inflación alcanzó brevemente el 9.3 por ciento”, y considera que “si finalmente logramos controlar esta pandemia, la inflación de 2021 pronto desaparecerá de [la] memoria”.



Con todo, lo que resulta claro es que durante el presente año e inicios del siguiente, la inflación en Estados Unidos no logrará bajar hasta su meta del 2.0%.



Otra señal indicativa de que la inflación permanecerá alta reside en que el índice de precios al productor del mes de agosto, mostró una variación interanual del 8.3%, “lo que evidencia los problemas de las empresas para encontrar los insumos que necesitan” (eleconomista.es, 13/09/2021).



El jefe de estrategia macroeconómica de State Street Global Markets, Dwyfor Evans, le comentó a Bloomberg que “la inflación es mucho más rígida de lo que cualquiera hubiera anticipado hace quizá seis meses.



Creemos que la inflación bajará al final del año. Sin embargo, lo que está bastante claro es que el ritmo de desaceleración de la inflación en la segunda mitad del año seguirá siendo muy, muy lento. Incluso en regiones como la zona euro, en el Reino Unido y en otros lugares la inflación es muy alta”.