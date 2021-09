Columnistas

Cedo la voz a una palabra más autorizada que la mía, Juan Ramón Molina, que en 1906 expuso una terrible reflexión política al decir: “Un congreso, un parlamento o asamblea son, en países que no sean los hispanoamericanos, agrupaciones de hombres notables por sus luces y patriotismo. A ellos afluye lo más selecto, lo más ilustrado, lo más digno de la nación. Allí están los hombres de espada que conocen las necesidades del ejército, salvaguarda contra enemigos de la patria; los abogados eminentes que sabrán hacer leyes y reformar los códigos; los estadistas distinguidos que tienen en la memoria los ingresos y egresos del Tesoro Público; los fogosos oradores y escritores brillantes; los hombres, en fin, que por una u otra cualidad sobresaliente han llegado a merecer un puesto en el salón de los cuerpos legislativos.



Pero en los países hispanoamericanos, en nuestras infelices repúblicas donde apenas se distingue la libertad de la anarquía, no sucede así. Algunos congresos, en lugar de ser centros de luces y santuarios de virtudes cívicas, son centros de barbarie, ignorancia y servilismo. ¿Qué militares dignos, qué juristas sabios, qué hacendistas notables, qué escritores eminentes, qué tribunos inspirados van a salir de esas agrupaciones de empleados sin inteligencia y de favoritos sin pudor que el poder Ejecutivo manda elegir por la razón de la fuerza, para que sirvan sus intereses, para que le den facultades extraordinarias, para que voten gastos imposibles, para que hagan todo lo que les manda hacer, cubriéndose así de ignominia y cubriendo de ignominia al pueblo que representan sin su voluntad?



Infinitos casos se dan en Hispano-América de Solones de hacienda y Licurgos de cantina que no saben tomar una pluma ni dar opinión sobre un libro. Tales hombres, sin las nociones más rudimentarias de las Ciencias y las Letras, sin conocimientos de política y legislación, sin inteligencia ni patriotismo, ignorantes, tontos y serviles, ¿qué leyes sabias, qué decretos sensatos, qué reformas buenas van a votar? Lo que hacen es inclinar la cabeza ante las mociones que presenta la minoría oficial, cobrar sus honorarios puntualmente y acabado el término de sentarse a sus curules de diputados, marcharse a provincias y ciudades (…)



Tales asambleas, tales congresos, tales cuerpos legislativos, en vez de ser un amparo y un recurso para los pueblos, llegan a convertirse en verdadera calamidad porque abdican, con su indiferencia y su falta de carácter, todas las facultades en el poder Ejecutivo, que poco a poco va absorbiendo los demás poderes, hasta convertirse en una dictadura perpetua”.



Se titula “Los congresos hispano-americanos” y lo que sangra es, a pesar de un siglo transcurrido desde su redacción, horrible y persistente verdad, salvo por los pocos honestos que existen. Su texto es visionario y contemporáneo, Molina parece haber sufrido la malandanza de gobiernos que hoy, de derecha e incluso de falsa izquierda, aplastan al ciudadano que protesta y, tan grave como eso, instalan sistemas que explotan al pobre, lo asolan con impuestos y tasas de seguridad, endeudan y roban la patria, la corrompen en nombre de la democracia y la libertad. Palabras eternas del gran poeta nacional.