Columnistas

Hace poco más de medio milenio, Cristóbal Colón vio la costa caribeña hondureña. Hace exactamente una semana y 200 años, Honduras logró la independencia legal. En la tasación histórica, celebramos ciertos días, como el 15 de septiembre. Hay días en los que sucedió algo histórico, en el verdadero sentido de la palabra, porque hoy reconocemos la relevancia de estos hechos históricos. Solo con este reconocimiento los eventos se vuelven “históricos”. Un día de recuerdo en el que nadie piensa no es un día de recuerdo. A la inversa, esto significa que todos jugamos un papel en el ahora al mirar el pasado, en su interpretación y apreciación, ya sea como ejemplo de advertencia o como inspiración.



También hay que tener en cuenta que los datos históricos individuales son la punta metafórica de un iceberg. En el mar, solo una pequeña capa de hielo sobresale de la superficie del agua, la masa de hielo permanece oculta por el agua. Una fecha se destaca de la misma manera, pero es el resultado de desarrollos históricos más profundos. El viaje de descubrimiento de Colón habría sido impensable sin largos procesos históricos como el desarrollo del velero o la motivación de los reyes y nobles europeos para aumentar su propia riqueza descubriendo nuevas rutas comerciales. Sin estas condiciones básicas, Colón no habría podido descubrir la costa de Trujillo un día del verano de 1502. Lo mismo se aplica a la independencia de los países latinoamericanos. También como resultado de largas líneas históricas, como la creciente alienación entre las élites coloniales españolas y los nativos americanos, con antepasados (en parte) europeos, pero con un sentido de hogar diferente.



Sin embargo, dado que los datos históricos comprimen desarrollos más complejos en un día, esos días son importantes. Nos dan la oportunidad de hacer una pausa y reflexionar. Históricamente hablando, ¿de dónde venimos como seres humanos y hacia dónde queremos ir? ¿Cómo seguimos escribiendo nuestra propia historia? ¿Cómo sería Honduras en 200 años? No es una pregunta fácil. Probemos con la próxima generación: ¿qué es posible en los próximos 20 años?



También hubo puntos muy decisivos en la historia de Alemania, caracterizados por altibajos. Así mismo los resultados de desarrollos más largos y complejos. La llamada “hora cero” fue fundamentalmente definitoria para la Alemania moderna. El final de la Segunda Guerra Mundial el 8 de mayo de 1945 obligó al país a hacer una pausa para reflexionar sobre sus propios crímenes y errores. Un día, todavía significativo hoy, en el que se acumulan los años de sufrimiento, el incomprensible asesinato masivo de los judíos y una guerra cruel.



Cuatro años más tarde, Alemania adoptó una constitución democrática y comenzó a re-existir como Estado. De la misma forma hasta hoy. La vigésima elección del parlamento federal, incluido el nuevo gobierno, tendrá lugar el próximo fin de semana en Alemania. Honduras votará en noviembre. Las elecciones también son puntos históricos. Se destacan, pero son el resultado de procesos históricos y políticos y también tienen consecuencias para desarrollos futuros. Esto debe tenerse en cuenta al tomar decisiones, desde el voto político hasta para tomar otras decisiones en la vida. Hay un pasado, un presente y un futuro. En el presente, se puede comprender el pasado y así se puede moldear el futuro.