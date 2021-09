Columnistas

Fantasean los estudiantes de secundaria al repasar la historia de Francisco Morazán y sus cien intentos infructuosos para mantener la efímera República Federal de Centro América: ¿cómo sería si nuestros cinco países fueran uno solo? Y en los cafés algunos adultos también se preguntan: ¿seríamos una nación fuerte y próspera si nos hubiéramos mantenido unidos?



Ni idea, nadie lo sabe, pero, como en esta época el patriotismo desborda por los recuerdos de Independencia, la pregunta surge una y otra vez -como en los últimos 180 años-, tanto, que hubo otros tres intentos fallidos por restablecer la unión, en 1851, 1886 y 1921.



Nuestra convulsionada República Federal se fundó el 22 de noviembre de 1824, con una Constitución; la bandera -más pálida que la hondureña- con el escudo en el centro; y hasta con himno, que muchos aprendieron a fuerza en la escuela: La Granadera; su capital en ciudad Guatemala. Duró hasta 1839, menos de 15 años.



¿Qué creen? A ver si les suena: comerciantes, latifundistas, políticos conservadores, aristócratas criollos, y la misma Iglesia Católica, que perdía el diezmo oficial, el control de la educación y sufría la separación del Estado, formaron un frente común para torpedear la federación; y más que palabras, tenían armas, dinero, traiciones y campañas de terror. Fusilaron a Morazán.



La historia es larga y conocida; pero idealicemos cómo seríamos si los conservadores no hubieran triunfado; igual ya lo hizo la BBC, con datos actuales para la República Federal de Centro América, con dos océanos, paso obligado entre norte y sur, un clima envidiable, un suelo fértil, y tal vez, hasta el canal de Panamá.



Empezando por el territorio: tendríamos 423,000 kilómetros cuadrados; más grandes que Japón o Alemania; desde luego, esto no quiere decir mucho, porque en Honduras superamos en extensión a Corea del Sur, Portugal o Suiza, con las notables diferencias de vida que ya todos saben.



Entonces, consideremos la población: seríamos 46 millones; es un poco menos que España, país de rentas altas; y los mismos habitantes que Argentina, con su gran desarrollo; pero parecido a Sudán y Uganda, que sabemos sus niveles de pobreza y subdesarrollo.



Si sumáramos el Producto Interno Bruto (PIB) del istmo, llegaríamos a 200,000 millones de dólares al año; seríamos la séptima economía de América Latina, atrás de Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú; pero igual que Grecia, y más que Hungría, Marruecos, Kuwait o Qatar.



Muchos intuyen que unidos seríamos fuertes, con otra realidad, mejor economía y hasta buena selección de fútbol; el asunto es: si todos en Centro América alguna vez lo imaginamos, ¿por qué no hemos pasado del intento?, ¿siguen activos los intereses conservadores que lo estropearon antes?



Ojalá que avanzáramos más allá del Parlacen, el BCIE y la Corte regional. Que por fin recojamos el testigo que dejó Morazán.