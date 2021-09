Columnistas

Recientemente, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer oficialmente la criptomoneda bitcóin como divisa de curso legal. Las monedas digitales también se están haciendo un nombre en Honduras. En Tegucigalpa ahora hay un cajero que permite la compra de bitcóin, pero también de ethereum (otra criptomoneda). Si cree en los muchos personajes dudosos en las redes sociales, el bitcóin es una inversión súper segura. ¿Pero qué hay detrás de esto? ¿Es este realmente el caso?



El término criptomoneda se deriva de la palabra griega para “ocultar” o “proteger” y describe los activos digitales que también pueden servir como medio de intercambio. Dichas monedas están descentralizadas y generalmente se basan en una tecnología “blockchain”, que, en pocas palabras, es una base de datos pública mediante la cual se gestionan las transacciones. El término “cadena” se refiere al hecho de que las transacciones se agregan en orden cronológico. La tecnología promete un alto nivel de seguridad en las transacciones de pago. Se garantiza que un pago llegará al destinatario correcto. Hasta aquí todo bien.



Así que esta tecnología es definitivamente nueva, innovadora y, por supuesto, también ha hechizado a Wall Street. Pero este es uno de los problemas de la criptomoneda. Debido a la falta de regulaciones hasta ahora, esta área es prácticamente el “salvaje oeste” del sector financiero. Algunos jugadores ya han ganado una cantidad increíble de dinero de esta manera, pero muchos han sufrido pérdidas igualmente grandes. Esto se debe a la volatilidad, las fuertes fluctuaciones de precios, de estas monedas digitales, entre otras cosas como resultado de inversionistas especulativos, pero también debido nuevas legislaciones reguladoras.



El bitcóin aún no es muy útil como moneda cotidiana, especialmente para las personas que no tienen el margen financiero para perder dinero debido a la fuerte fluctuación de la tasa del cambio. Buckele, a quien le gusta presentarse como el presidente de Generación Instagram con una gorra de béisbol y sin corbata, prometió que el Estado absorbería dichas fluctuaciones con un fondo estatal. Sin embargo, esto traspasaría los riesgos al presupuesto estatal. No necesariamente mejor, aparte del hecho de que la idea debe primero ponerse en práctica. Según una encuesta de la Universidad Centroamericana, el 68% de los encuestados no está de acuerdo con el uso de las criptomonedas como medio de pago oficial. Mucha gente cree que esto no significa ninguna mejora para las partes más pobres de la población.



Entonces, ¿las criptomonedas tienen futuro? Absolutamente, solo que los principales bancos centrales del mundo no perderán la oportunidad de hacer cumplir su monopolio monetario también en esta área, que prácticamente ha existido desde el antiguo imperio romano. Las nuevas regulaciones de criptomonedas en China, así como el anuncio del presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE UU, Gary Gensler, son indicadores de la continuación de este monopolio estatal. Seguiremos escuchando sobre las criptomonedas, pero luego probablemente más sobre el “criptodólar” o el “criptoeuro”. Sean monedas digitales estatales con menos volatilidad, pero funciones técnicas similares a las del bitcóin. Esto también sería más útil para países como Honduras.