Columnistas

El día del niño llegó y pasó sin mucho aspaviento, las tiendas publicitaron sus mercaderías incitando a los padres para que se abocaran a comprar los regalos a sus hijos; el corte del pastel, la quiebra de la piñata, y colorín colorado que el día del niño ha pasado.



¿Cuántos niños fueron a las tiendas a ver vitrinas? muchos, es lo que les toca; “ver”, vitrinas, porque sus padres, o tienen un trabajo informal que apenas les ajusta para los frijoles salteados o sencillamente no tienen trabajo porque éste está escaso, su hoja de vida no reúne los requisitos o sencillamente el mercado laboral está en quiebra, no hay siquiera para una pelota de plástico, peor para un juguete “Lego” o estrenar mudada de ropa y calzado.

El niño de mi barrio se tiene que conformar con jugar con pelotas hechas de calcetines viejos y rotos a los cuales se les coloca un centro de papel estrujado hasta hacer la pelota para jugar al beisbol con una tableta de madera como bate y piedras como bases, o si quieres jugar fútbol tal vez reúnas unas pelotas rotas y las unes y con porterías hechas de ramas conseguidas en el monte y ¡a jugar una excelente potra!



Los niños de mi barrio comen tierra porque sus calles de lodo no han sido pavimentadas y el polvo se eleva al paso de los vehículos o el aire que sopla rachas que levantan polvaredas que se asientan dentro de las covachas de tabla de orilla y techos de cartón, tampoco tienen agua potable en sus llaves de las pilas y carecen de servicio lavable y ducha, por cierto, el domingo se pondrán la mejor ropita, no importa que esté zurcida o agujereada, pero será un día para ir caminando a la plaza central o meterse atisbar tiendas en los mall de la ciudad para ir a soñar y ver en escaparates de relucientes vitrinas los juguetes que tanto sueñan en tener “algún día” y los años pasarán y el sueño se desvaneció porque san Nicolás no tocó a sus puertas en navidad o los club de sociedades de amas de la caridad tampoco tocaron a sus puertas.



¿Cómo es posible que estén los botellones en muchas tiendas o salga personal voluntario solicitando una “ayuda” para el niño con cáncer o el quemado? Acaso no es obligación del Estado dar estas necesidades a estos infantes que no tendrán niñez porque las enfermedades terminales los han alcanzado y pasarán su niñez saliendo y entrando de los hospitales públicos que poco o casi nada tienen de medicamentos especializados.



El día del niño pasó y se llevó los llantos de aquellos que sufren daño o son víctimas de depredadores, de los que los esclavizan a labores penosas en su tierna infancia o esclavos del sexo, prostituidos y vendidos a los pederastas por unas cuantas monedas, marcando de por vida y éstos tendrán daños psicológicos permanentes.



Los niños de mi barrio no cantarán el himno nacional, no tendrá educación, la escuela está cerrada y aunque sea pública no hay maestro que imparta el abc o sus padres no poseen los recursos económicos, aunque sean mínimos para la compra de libros, cuadernos y lápices porque tiene ingresos exiguos, no tendrán feriado de semana santa porque estarán arando la tierra o jalando agua de los ríos o del ojo de agua o andarán consiguiendo la leña para el fogón en los potreros o sabanas de la comunidad.



Los niños de mi barrio se conformarán con llegar a ser formados como ayudante de albañil y no como un ingeniero, un ayudante de buses y no como un as de la Fórmula Uno, talvez alcance llegar hasta cuarto grado pero no será un licenciado en Pedagogía, talvez le encanten los animalitos pero no llegará a ser un veterinario, estas profesiones están vedadas para los niños de mi barrio, tal vez alcance para ser un sicario de las maras que le extendieron sus manos en los casos donde pudieron mitigar su hambre, su frío, su soledad, las injusticias sociales orillan a los ciudadanos desprotegidos por el brazo de la sociedad y del bien común que como ciudadanos tienen derecho, a tocar los abismos de la criminalidad o sumergirse en el alcohol o drogas teniendo hogares rotos y dejando secuelas a su progenie porque será un círculo vicioso que solo una fuerza interna poderosa podrá romper o con el apoyo desde el exterior de su medio ambiente.



Los niños de mi barrio tendrán que conformarse con escuchar que pronto será el día dedicado a los niños o que reventaron piñatas o los pasteles exquisitos fueron saboreados por otros en mejores condiciones económicas, no se les culpa, ellos también se lo merecen, son niños también, pero la desigualdad es abismal y profunda.



El día del niño de mi barrio expiró, tal vez el próximo año logre tener siquiera un libro de cuentos, un barrilete, un pastel o una piñata o solo mirará en la vitrina.