Columnistas

Un amigo, médico salubrista, regresó al país después de años de ausencia, habiendo ejercido en África y Asia con Instituciones Mundiales de salud. Bella mi Tegucigalpa, me manifestó con una sonrisa, una ciudad renovada, con nuevas zonas muy modernas, limpias, hermosos bulevares con edificios de moderna arquitectura.



Viajé de San Pedro Sula en una CA-5 que no envidia nada y contemplé Palmerola; me agradó esa nueva ventana al mundo, pero entristecí por el imperdonable homicidio de nuestro emblemático Toncontín, decisión gubernamental demostrativa de la miopía, falta de visión futurista y desconsideración total por nuestras regiones orientales y sureñas que ahora viajarán 200 kilómetros para abordar sus vuelos al exterior.



No solo será Tegucigalpa la afectada, será Catacamas, Juticalpa, Danlí, El Paraíso, Choluteca, y todas sus zonas aledañas las que recibirán el golpe. Volviendo a Tegucigalpa, anhelando que el desarrollo llegue también a esos cientos de colonias periféricas abandonadas, tan cerca de la capital, pero tan lejos de la civilización.



Me preocupa, -dijo como salubrista-, que, en ciertos puntos de la ciudad, se percibe un olor nauseabundo, peligroso por la contaminación y el daño que puede llegar a provocar si no se combaten urgentemente, los focos de infección que están provocando esta pestilencia. Es urgente, la atención que debe prestarse a esta situación, si no se resuelve, dentro de los próximos cuatro meses, será desastrosa para todo el país.



Encontré cuatro contaminaciones principales, donde el olor a letrina es insoportable, como si se hubieran roto las alcantarillas, demandando su reparación o clausura inmediata. Investigué estas zonas, pero no pude detectar fallas estructurales,- insistió mi amigo-, estamos obligados entonces a advertirle al pueblo que los perjuicios, de continuar esta calamidad, pueden ser peores que el covid-19.



Subiendo del puente Mallol hacia la Merced, justo en los bajos del Congreso Nacional, el hedor es espantoso y no es producto del desagradable aroma que despide el río Chiquito en verano; es cien veces peor. En la zona del Parque del Obelisco, por donde se encuentran las oficinas del Estado Mayor Conjunto, ya no es posible disfrutar de los paseos del domingo.



No se explica mi amigo, como nuestras Fuerzas Armadas no han podido asimilar que la contaminación puede perjudicar irremediablemente la salud de los oficiales en ese sitio. Continúe investigando, -me dijo-, en el bulevar Fuerzas Armadas por donde está la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas y lo que fue Casa Presidencial, el hedor es igual.



No me explico cómo en una zona residencial, como las Lomas del Guijarro, justo por donde está el Ministerio Público y la Fiscalía, los vecinos aguantan 24 horas al día, ese olor nauseabundo y así descubrí varios otros lugares donde paradójicamente funcionan oficinas públicas. Es urgente entonces, resolver a más tardar el 28 de noviembre esta situación. Debe darse un BASTA YA a este peligro latente