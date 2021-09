Columnistas

Todos y todas, con mayor o menor frecuencia, hacemos preguntas tontas. Aunque, como dice un buen amigo, las preguntas difícilmente lo son pues solo reflejan el intelecto de quien las formula.



“¿Qué siente en este momento?”, preguntó un periodista a una madre que recién se enteraba que su hijo había perdido la vida violentamente. La mujer, deshecha en llanto, apenas pudo responderle. Yo escuchaba la radio, medio distraído, hasta que escuché ese inconfundible sonido que solo es capaz de producir un agudo e insondable dolor. El lamento captó mi atención, sobrecogiéndome, a tiempo para oír la pregunta del entrevistador. Conminándola a responder con ese modo inquisidor que hoy prevalece en medios de comunicación locales, todavía pienso de donde sacó entereza aquella mujer para atender con cortesía el insensible reclamo. Su respuesta fue noble hasta lo imposible, muy distinta a la que escuché en otra ocasión de un enfurecido pariente en circunstancias similares.



La escena era parecida, con el comunicador muy apurado por lograr la primicia. La pregunta igual de impertinente. Pero en esta situación, el entrevistado reaccionó airado y contestó: “¿Y vos como te sentirías tal-por-cual si te hubieran matado a tu hermano?”. Recuerdo que a eso siguió un reclamo del periodista por la súbita imprecación -como si no la mereciera en absoluto- concluyendo la nota radial con una queja al aire sobre “la falta de educación de los parientes del deudo”, que no entendían el derecho del pueblo a ser informado (¡sí, aunque usted no lo crea!).



No siempre se trata de episodios así de dramáticos. La mayoría de las veces son situaciones casuales, sin importancia, nacidas de ese carácter gregario que nos “obliga” a decir algo, aun y cuando resulte vano. Como cuando se pregunta a alguien que entra empapado desde la calle -en medio de truenos y mil relampagueos- si ¿está lloviendo?” o cuando esa amiga le dice a otra “Vos ¿te pintaste el cabello?” a sabiendas de que siempre lo tuvo color negro y nunca presumió de melena pelirroja.



Yo mismo le pregunté alguna vez a un camarada si tenía sueño, inmediatamente después de verle bostezar por la mañana. Sin sorpresa, el supuesto somnoliento me contestó sonriendo: “Tuve que despertar al gallo hoy por la mañana, para llegar a tiempo al aeropuerto”. Se refería a su vuelo, proveniente de muy lejos y que le había obligado a madrugar. Habitante de Nueva York (Manhattan), mi interlocutor me confió que vivía ahí con los suyos, relativamente cerca de uno de los aeródromos de la gran urbe. Yo asumiendo que era en un edificio (¿y dónde más?) le pregunté si vivía en un apartamento. “Por supuesto” -dijo- “y además en un falso piso 14. ¿vos entendés lo que eso significa, no?”, agregó socarrón, mientras me hacía un guiño cómplice. Reí, antes de preguntar otra obviedad que dejara mal parado a mi intelecto.



Dejando a un lado ese periodismo impertinente, lo mejor es tomarse con humor estos gazapos. ¿O acaso nunca lo despertaron (o despertó usted a alguien) con un cándido “¿estabas dormido?”