Columnistas

Se celebra este año el Bicentenario de la Independencia. 200 años de haber roto con el yugo colonial, que es lo mismo decir de búsqueda de nuestra identidad como nación. Estos años han sido de largo peregrinaje, hemos avanzado por la ruta equivocada y eso nos tiene al borde de la disolución como país. Ni el suelo, que es la parte del territorio que pertenece a una nación, nos corresponde, el gobierno con una cofradía de saqueadores lo están entregando, lo que nos hace perder soberanía.



En atraso, en el concierto de la familia humana, Honduras está ocupando los primeros lugares en indicadores sociales, económicos y políticos. Hemos tenido elecciones, las ha habido desde la época independentista con la elección en 1824 de Dionisio de Herrera, pero al poco tiempo se empezó a torcer el camino de la democracia electoral, donde los políticos creían más en la fuerza de las armas que en la voluntad expresada en las urnas y de esa manera, después de 160 años; en 1982 es electo Roberto Suazo Córdova como el séptimo presidente del país en completar su mandato, con el cual se abrió un periodo que los más optimistas llamaron transición democrática que se mantuvo hasta el 2009, cuando un golpe de Estado puso fin a un gobierno electo.



Los nuevos tiempos han agregado nuevos conflictos. Hasta hace unas dos décadas se podía identificar las fuentes de poder. Desde la fundación de las bases del bipartidismo, pasando por gobiernos militares, se podía comprobar la alianza de los sectores económicos nacionales con el capital extranjero, ahora eso se ha matizado con la presencia de un capital subterráneo que es aquel que se mueve en la oscuridad, alejado de toda norma y códigos tributarios. Este capital, al manejar dinero bajo la sombra, no solo invierte en la política, se ha convertido en parte de todo el sistema.



Son varias las organizaciones de la sociedad civil que se han pronunciado, expresando preocupación porque la legislación electoral y sus instituciones no tienen estructuras para determinar con exactitud el dinero que se mueve en el proceso, de tal manera que, habiéndose convertido la política en una especie de mercancía, saldrá mejor votado aquel que tenga más recursos para anunciarse y comprar votos, sobre todo, penosamente, entre los más pobres. En sociedades como la nuestra, el concepto de lo mejor no está estandarizado.



Al igual que se depura el censo, debería depurarse, con minuciosa transparencia y cautela normativa, a todos los candidatos en sus diferentes niveles, de esa manera el votante estaría tranquilo que votó por el mejor.



Los políticos se han cuidado de no crear y más bien debilitar el sistema electoral; para que sea el elector el que asuma la responsabilidad de llevar a los órganos de elección popular a corruptos. De esta forma, el sistema político electoral se excusa o se desentiende por la presencia en el Ejecutivo, Congreso y algunas alcaldías de tanto pícaro. Convierten al elector en rehén de sus propias decisiones. Así es nuestra democracia bicentenaria.