Columnistas

“El mundo está empeorando cada vez más...”, es lo que escuchas a menudo. Y de hecho, si ven la cobertura de los medios, se acumulan informes impactantes sobre delitos, conflictos en todo el mundo, rutas de refugiados y desastres naturales. Pero, como siempre, no todo es blanco y negro. Algunos científicos proporcionan una orientación diferenciadora, aquí podemos mencionar, por ejemplo, a Rolf Dobelli, Hans Rossling o Steven Pinker. Dobelli es conocido por su libro “El arte del pensamiento claro”, cuya lectura solo puede recomendarse. Muestra cómo nuestros patrones de pensamiento desarrollados evolutivamente no pueden seguir el ritmo del mundo complejo y moderno en el que vivimos y cómo, por esto mismo, tomamos malas decisiones debido a errores de pensamiento.



Un famoso error de pensamiento es el sesgo, que tiene diferentes efectos. Volvamos al tema del mundo que “está empeorando cada vez más”. Aquí a menudo estamos sujetos al sesgo de encuadre, ya que la abundancia de informes negativos consume nuestra percepción del mundo. La ponderación de los informes de los medios tiene razones banales. El titular sobre un ataque terrorista en el Medio Oriente nos parece más relevante e interesante que el informe de que, estadísticamente hablando, hoy en día mueren significativamente menos personas cada año por conflictos militares que en la década de 1970. Pinker también analiza el desarrollo histórico de la violencia y llega a la conclusión que el mundo, en general, se está volviendo más seguro y ordenado.



El estadístico y médico sueco Rossling muestra en su libro publicado póstumamente que muchas personas consideran que el mundo es más pobre, más insalubre y más peligroso de lo que es actualmente. La razón de esto es nuestra propia ignorancia, según Rossling. Por supuesto, también se podría acusar a Rossling and Co. de cierto sesgo, al menos cuando se trata de mirar hacia el futuro. Es cierto que el desarrollo de las últimas décadas ha sido positivo. Vemos una disminución en el número de muertes debido a conflictos militares y desastres naturales, debido a una mejor prevención de crisis y ayuda de emergencia. Al mismo tiempo, hay retos preocupantes para el futuro. Pero el buen desarrollo hasta ahora no garantiza un desarrollo positivo siguiendo en este camino.



Estamos viendo un rápido crecimiento de la población (más en los países pobres), los desafíos del cambio climático y la contaminación. El covid-19 también ha vuelto a enfocar las amenazas en el sector de la salud, aunque las diferentes pandemias históricas fueron mucho más mortales.



Aun así, muchos países han avanzado, han podido liberarse de la pobreza extrema, pero también hay regiones, por ejemplo, América Central, que han estancado el desarrollo económico, la seguridad y la calidad de vida. En otros lugares, la situación incluso se ha deteriorado dramáticamente en los años pasados: Siria, antes un país relativamente rico, ahora se ha acercado a Camerún y Pakistán en varias clasificaciones de nivel de vida, por detrás de Honduras.



En general, hay muchos indicadores que deberían alejarnos de una cosmovisión unilateral y negativa. Sin embargo, tampoco hay que ignorar los problemas y desafíos que existen. Esto también sería un error. Es crucial que cada individuo se cuestione críticamente en su razonamiento y busque “trampas de pensamiento”. Quizás mañana seamos un poco más inteligentes que ayer. Sin duda, esto ayudará al mundo a mejorar.