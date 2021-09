Columnistas

Si el CNE requiriera un pago urgente ¿no se correría el riesgo de que al ser por el SEAFI, no saliera con esa urgencia? ¿Qué tal que el encargado de una firma no llegó a trabajar por estar indispuesto, de vacaciones o porque hay otros trámites también urgentes? Lo de todos los días en la burocracia nuestra, en donde por casualidad, sin querer, sin mala intención se retrasan, se entrepapelan, se pierden en gavetas y se extravían expedientes, y hay que volver a iniciar el procedimiento. Algo tan sencillo y tan absurdo es usual en la tramitología de la que somos usuarios. Algo impensable, imposible de siquiera considerar en lo que debe ser el manejo raudo que exige el proceso electoral. A nada tan peregrino como esos incidentes puede estar sujeto el funcionamiento de un ente de vital importancia para el sistema democrático y en general para la vida nacional. El CNE, como institución autónoma y fundamental para la seguridad nacional, debe disponer de la libertad que amerita para su óptimo funcionamiento. Elemental. Pero es que tampoco es asunto de consideraciones civilizadas entre bien intencionados, que según desde el ángulo donde se observe, podemos serlo todos. Si, es que no se trata de ser mal pensados, es que simplemente se trata de que se exige respetar la institucionalidad no debilitarla, menos inutilizarla. Ello afectaría todo el andamiaje jurídico más allá de lo electoral. Se entiende que lo hacen sin mala intención, todo por el bien de la Patria, pero no hay manera de evitar la suspicacia de que con el Decreto 60-2021, solo se sientan bases para sabotear, en el momento oportuno, el proceso electoral. La autonomía e independencia del CNE es establecida constitucionalmente, por ello, exigimos la reforma del Artículo 1 del aludido Decreto.