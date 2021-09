Columnistas

Una de mis historias favoritas de Eduardo Galeano está escrita en el tercer libro de “Memorias del fuego”, y cuenta la historia de Juan Bustos, ministro del presidente Salvador Allende, quien recaló en Honduras al iniciar su exilio.



Relata el autor uruguayo: “Muy de mañanita se levanta y se echa a andar por las calles de tierra, desganado, temando tristezas, mirando sin ver. Y de pronto la lluvia lo golpea… -¡Llueven peces!, grita Juan… para que… nunca más se le ocurra maldecir el milagro de estar vivo y para que nunca más olvide que él ha tenido la suerte de nacer en América: -Y sí -le dice un vecino, tranquilamente, como si nada-. Aquí en Yoro, llueven peces”.



Cualquiera que no conozca bien nuestro país podría imaginar que se trata de un recurso literario al mejor estilo “garciamarquiano”, para ejemplificar cómo la esperanza puede llegar a encarnarse en un providencial fenómeno meteorológico pisciforme.



La primera vez que supe de la “lluvia de peces” de Yoro fue gracias a la canción “Conozca Honduras”, de aprendizaje obligatorio en la escuela. Años después, Jorge Montenegro incluyó este evento periódico (ocurre cada año, entre mayo y julio) entre los textos de “Cuentos y leyendas de Honduras”.



Huérfano de concluyente explicación científica, el autor relataba que los habitantes de la zona responsabilizan del portento pluvial a la intervención del padre español Manuel de Jesús Subirana.



Con permanencia en la zona de Yoro entre 1860 y 1864 (año en que falleció), el sacerdote se destacó no solo por su labor evangelizadora de los pueblos originarios que habitaban la comarca, sino por obtener del gobierno la demarcación de tierras suficientes para que no fueran molestados por la población ladina.



De acuerdo a Montenegro, Subirana, “al encontrar mucha gente pobre y hambrienta, oró durante tres días y tres noches pidiendo a Dios un milagro que ayudara a los pobres a conseguir alimento”.



La descripción hace justicia a las tradiciones orales que Montenegro puso al alcance de las mayorías desde su programa radial hace ya casi 50 años.



A pesar de conocer esta historia singular de tierra adentro, confieso que el trajín de la modernidad y sus rutinas me habían hecho olvidarla.



En 2020, History Channel presentó este fenómeno en su programa “Inexplicables”, aportando las opiniones de varios científicos -entre ellos algunos físicos- quienes intentaron distintas hipótesis para justificarlo.



Y, como ocurre desde hace mucho, este año el titular “Cae nuevamente lluvia de peces en Yoro” invadió diarios digitales y tuits, corroborando el prodigioso acontecimiento natural, para alegría de quienes presumimos de esta maravilla que solo ocurre en nuestro país.



De más está decir que en poco tiempo muchos catrachos en las redes ya habían compartido la noticia, visiblemente eufóricos.



En este inicio de festividades de septiembre y a pocos días de conmemorar el Bicentenario centroamericano, podemos afirmar: “Qué dicha tan grande nacer en Honduras cómo lo desearan todas las criaturas”.