Eran años de optimismo, las ideas que fluían en el ambiente intelectual eran ideas que se arraigaban en los sentimientos de los jóvenes. Aunque el capitalismo ya había entrado en crisis como consecuencia del surgimiento del socialismo en la Rusia zarista en 1917, pasaron muchos años para que las contradicciones internas minaran las bases de su desarrollo; en cambio, el socialismo multiplicaba su influencia en muchas partes del mundo, sobre todo en países que habían formado parte del sistema colonial de las grandes potencias.



Existía la certeza de que las sociedades se dirigían por esquemas previamente establecidos, el mundo parecía completamente previsible. Vivíamos agradables y motivadoras utopías.



Ramón Romero, profesional de la abogacía y filósofo, tuvo a bien recordarme lo que fue la fundación de la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza (FESE). En 1971 nos constituimos en un comité provisional de lo que fue la organización estudiantil que libró hermosas batallas en el campo de la educación media del país, “Moncho” Romero, como le llamábamos cariñosamente, fue artífice de aquel esfuerzo.



Honduras daba pasos muy lentos en su desarrollo. Una nación dependiente y con resabios semifeudales, era natural que la educación reflejara ese nivel de atraso. La mayoría de las instituciones de segunda enseñanza tenían un carácter semioficial, apenas recibían una subvención del Estado, teniendo los padres de familia que cubrir parte de los gastos; de esa manera, una de las primeras reivindicaciones fue la oficialización de todos los institutos y la creación de nuevos centros de estudio, además, se exigió la conversión de los institutos técnicos, forestales y agrícolas en instituciones mixtas, pues no se permitía el acceso a las mujeres.



Desde la FESE se exigió la apertura de colegios nocturnos -instituciones educativas que hoy se están cerrando por la actividad delictiva-, laboratorios, bibliotecas y reformas a los programas y planes de estudio. Como parte de la lucha se pidió la incorporación de la organización a la Comisión Nacional de la Reforma Educativa, que presidió la abogada Alba Alonso de Quesada, desde esa instancia, sin tener conocimientos pedagógicos, logramos que se escuchara la voz de los estudiantes. A 50 años del inicio de aquella gesta, podemos decir que, por lo que se luchó, se logró.



Adicionalmente, hubo otras conquistas que una investigación podría poner en contexto.



Aquellas vivencias, en cuyas acciones participaron jóvenes de todo el país no tuvieron larga duración, a finales de la década del setenta era visible que la FESE había perdido beligerancia.



En esto fue determinante la división interna; no se pudo superar los problemas ideológicos que se daban en la izquierda por el control de las organizaciones sociales, a esto hay que agregarle la represión que empezó a vivir el país como resultado de los movimientos insurreccionales en Centroamérica y el papel de los Estados Unidos, apoyando a regímenes de la región con abundantes recursos para sofocar toda iniciativa que pusiera en cuestión la lucha de los pueblos.