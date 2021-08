Columnistas

Como el cielo oscuro de la noche es el panorama de la ciencia en Honduras, que es uno de los países del continente, que invierte probablemente 0% de su Producto Interno Bruto (PIB) en investigación y desarrollo. Los pocos recursos que se disponen para los investigadores en el sector agrario provienen en su mayoría de la cooperación internacional y raramente de la empresa privada. Ante este escenario, las universidades, con los pocos recursos que poseen, deben convertirse en actores claves para la sociedad y así generar conocimiento a través de la investigación, y poner a disposición de los productores información técnica científica, que les permita tomar las mejores decisiones en los sistemas de producción. Los escenarios de los efectos del cambio climático para los próximos años no son nada alentadores. Los humanos con nuestras acciones hemos sido responsables de provocar daños al planeta de manera irreversible y, a la vez, hemos provocado un aumento de 1.07 °C en la temperatura del planeta.



Con los efectos del cambio climático y el aumento de la población mundial se exigen nuevos patrones de consumo y, por lo tanto, mayor cantidad de alimentos. Según la FAO, la producción de alimentos se tendrá que duplicar para satisfacer la demanda de 9,100 millones de personas que se estiman para el año 2050. Ante este incremento en la demanda de alimentos, los sistemas de producción deberán aumentar su productividad, y para eso es clave el fortalecimiento y vinculación del conocimiento de la academia con la industria y el Estado.



Hasta ahora a ningún candidato presidencial lo he escuchado decir que incluirá a la ciencia en sus programas, y nadie plantea soluciones específicas para mejorar los sistemas de producción y comercialización. La ciencia debe entrar en el debate presidencial; sobre todo ahora, en tiempos de retos, en los que tendremos que decidir el futuro que queremos. El futuro está en nuestras manos y nuestros gobernantes, ya que la ciencia en Honduras es una planta que se seca, y no basta regarla de nuevo, porque hay que replantarla de cero. Es cierto que estamos en una crisis económica por la pandemia que afecta las inversiones en investigación y desarrollo en la región, pero se pueden estructurar diferentes iniciativas y políticas de incentivos, que busquen la producción de ciencia en nuestro territorio. Si bien es cierto que desde la academia tenemos limitantes de capital humano, con competencias para hacer ciencia, es importante que iniciemos a dar nuestros primeros pasos y salir de nuestras zonas de confort.



Las universidades del siglo XXI ya no deben, ni pueden, solo centrarse en la docencia; están obligadas a hacer investigación y extensión. Ya es momento que nuestros docentes universitarios dejen de pensar que la academia solo es desarrollar un contenido programático en sala de clases, revisar asignaciones o preparar clases durante quince semanas y que hasta ahí llega su rol. Es momento de entrar en la zona de aprendizaje y hacerle frente a lo desconocido. La ciencia es algo sistemático, no pensemos que si iniciamos hoy, mañana ya estaremos en las grandes ligas. Por ahora debemos comenzar por sembrar la semilla del conocimiento y luego plantemos la planta, la cual llamaremos ciencia.