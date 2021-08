Columnistas

Ya es ampliamente conocido que las empresas han dejado de vender productos o servicios para vender experiencias y estatus, pero sobre todo, felicidad. Lógicamente, no la verdadera. Cuando se anuncian siempre lo hacen con personas sonrientes y que se adecuan a unos estándares de belleza, que a su vez generan prototipos y mucha inconformidad.



Gracias a que la idea de felicidad comprada o como eufemísticamente la llaman, calidad de vida, se ha implantado en la sociedad, vivimos, paradójicamente, en un mundo más triste. El ataque que nos ordena consumir es tan brutal y la oferta tan amplia que es imposible cumplir. Siempre hay algo que nos falta.



Vivimos en un mundo cada vez más exigente. Las personas incluso trabajan más allá de lo que les permiten sus fuerzas. Y, por qué no decirlo, esas ansias de consumir son el germen de la delincuencia y la corrupción. Si pensamos, por ejemplo, en un individuo corrupto, veremos que no se trata de una necesidad de subir en la escala social, sino de una necesidad por el lujo y el estatus.



El problema es que el pensamiento está tan normalizado que hasta nos felicitamos por dejar de tener vidas tranquilas y hacer sacrificios que nos lleven a una “vida mejor”. Tampoco es nuevo si les digo que hace mucho tiempo pensamos el éxito en estos términos tan tristes. Y lo peor de todo es que estamos tan agotados y convencidos de esto que ni siquiera nos da tiempo de cuestionarlo. Son al final del día los valores que nos ha propuesto el mundo.



Como decía al principio, esa venta de una falsa felicidad se ha convertido más bien en su propia antítesis. Es el origen de frustraciones, por no conseguir lo que nos dijeron que deseáramos; y desilusiones, cuando nos damos cuenta de que no ha bastado con el producto o servicio para ser felices. Sobre todo, cuando hay un poco de juicio crítico, porque es probable que a los no críticos sí los anestesie, cosa que luego se confunde con la felicidad. Algo así como lo que sucede en “Un mundo feliz” de Aldous Huxley.



Esto ha desembocado, por ejemplo, en que las compras son una realidad mucho más apreciada que la familia. Las personas no quieren tener hijos porque quieren tener dinero para comprar, y creen que se trata de una decisión a la que han llegado por sí solos. Creen que se trata de ellos, y no, la verdad es que se trata de las empresas y del mercado. Remarco que no estoy haciendo un juicio sobre las personas, sino sobre el pensamiento en sí mismo, que es distinto al individuo.



La respuesta que dé cada persona a estos fenómenos sociales depende mucho de qué tanto se haya apropiado de la formación que su razonamiento ha recibido. El mundo no dejará de existir tal cual, entonces, hay que saber responderle.



Y a pesar de lo que algunos argumentan de que eso de encontrar o no la felicidad es un asunto personal, no es así. No es lo mismo vivir rodeado de personas frustradas, inconformes, infelices y corruptas, producto de la necesidad de cumplir con unos estándares de vida que le impone la sociedad, que vivir con personas conformes y felices con lo que, con su trabajo digno, han conseguido.



La vida es una sola, y a veces puede gastarse por completo en reunir dinero, que al fin y al cabo es nuestro tiempo, para obtener lo que nos han contado que es la felicidad.