Tres décadas de práctica neoliberal en Honduras prueban que las promesas con que se lo instauró en 1990 fueron mentira. Que la acumulación de riqueza que tendría el capital -al que trasladarían los bienes nacionales- generaría tal rentabilidad que habría derrames de bonanza desde la cúpula a clases subalternas. Treinta años de falsedad; subieron más bien pobreza y miseria… Que al reducir al Estado y entregar el manejo de los asuntos públicos al empresariado brillaría Honduras con eficiencia y economía de recursos. Demagogia, lo que vino fue un sunami de corrupción que involucra a autoridades estatales, fuerzas armadas y mucha empresa financiera... Que ocurriría tanta producción que el sobrante de divisas elevaría la calidad de vida ciudadana y daría óptimo nivel a escuelas, hospitales, la administración gubernativa, proyectos de vivienda y pensiones, etc. Embuste, el país recula en sus estadísticas de desarrollo. La falta de democracia y carencia de oportunidades hace que el joven se involucre en violencia, maras, caravanas de exilio y desesperación.



Es tiempo, pues, de revolucionar esta vergüenza de nación en que convirtieron a la patria los neoliberales y ultraconservadores.



Por lo opuesto, se instaló un sistema opresivo, represivo y confesional que esquilma de la gente sus recursos mediante impuestos, obligaciones y “tasones” abusivos, en tanto se privilegia a la élite proveyéndole monstruosas exenciones y concesiones que causan al fisco pérdidas y evasiones cercanas a 50,000 millones anuales de lempiras. Se presupuesta viles montos para defensa, como si fuéramos a guerra, y no a educación y salud. Se escoge a ministros y directivos por su cociente intelectual de mediocridad y servilismo, no por capacidades técnicas y académicas. Se entrega la conducción de crisis y catastróficos problemas nacionales a inexpertos e improvisados, como acontece en la actual pandemia, donde el colegio médico ni siquiera ha sido convocado. O se nombra como funcionarios de salud (antes fue un veterinario) y educación a ingenieros en campos quizás relacionados pero no especialistas. O se encarga comprar hospitales móviles a un jurisconsulto, o fragatas a un mayor de infantería… El desastre no es accidental sino premeditado: entre más inseguro se encuentre un funcionario en su cargo y más dócil se preste y doblegue, mejores negocios fraudulentos se consiguen con él. Basta que preste la firma.



Es tiempo, pues, de tronar tambores y atabales y desaparecer tan gran farsa institucional. Si lo que llamamos pueblo -nuestra diversidad de clases, intereses y visiones- consigue aglutinarse y adoptar una conciencia política de transformación, en este momento crítico en que el país mismo está a punto de ser fraccionado y repartido, podemos conseguir el gran cambio. Cambio que comprende procesar y encarcelar a los corruptos pero sobre todo reorientar la vía del desarrollo hacia el Estado de bienestar, aquel que tiene cual meta monetizar los recursos nacionales, si es oportuno, para beneficio de todos, no exclusivo para un grupo malicioso, corrupto y neoliberal, como hoy.



Aunque quedo meditando si estos pícaros hacen tanto mal por ser neoliberales o llanamente cuatreros y delincuentes.