Pido permiso a mi buen amigo Óscar Morán por el uso de su frase distintiva que hoy me sirve para titular esta columna.



He meditado sobre cómo aprovechar más este espacio, abordar temas calientes o tibios y no dejarlos enfriar, pero, sobre todo, cómo lograr que estos esfuerzos de tantos compatriotas que escribimos u opinamos en los medios no caigan en saco roto, que formen conciencia, que contribuyan al cambio de mentalidad y de actitud de los lectores.



Dicen los conocedores que el desarrollo tecnológico de la humanidad en los siglos XX y XXI se ha basado en contestar una pregunta, “¿POR QUÉ?”. Nos sofocó el calor y surgió el aire acondicionado; Nos preguntamos “¿POR QUÉ?” tardamos tanto para recorrer grandes distancias y se inventó el avión, el tren bala y el automóvil; Cuando preguntamos “¿POR QUÉ?” se nos tiene que morir nuestra niñez de polio, viruela, otras pestes y ahora el covid-19, los científicos dejaron las pestañas sobre las mesas de laboratorios y crearon las vacunas salvadoras. En resumen, la solución mágica de los problemas que han complicado la vida de la humanidad es haber dado respuesta a esa pregunta: “¿POR QUÉ?”.



En Honduras, al contrario, el “¿POR QUÉ?” solo puede relacionarse con la no solución de nuestros problemas; de nuestro atraso generalizado, de nuestra violencia y corrupción; de nuestra pérdida de valores; de la extinción de liderazgos genuinos y confiables; del surgimiento de figuras políticas de cartón; de un inimaginable surgimiento de un “VENDEPATRIOTISMO” que con la mayor desfachatez, destaza la nación y la vende libreada en la pesa del pueblo al que mejor billete ofrece.



“¿POR QUÉ?” la justicia escapó de nuestras calles, de nuestros tribunales, y solo se ensaña con los descalzos. “¿POR QUÉ?” existen casos como los de Kevin Solórzano; a todas luces un chivo expiatorio, necesario para ocultar negligencias investigativas de autoridades obligadas a encontrar verdaderos culpables; “¿POR QUÉ?” arrebatarle seis años de juventud en prisión, darle sobreseimiento para al final, decretar repetición de su juicio; y así, cientos de otros casos similares.



“¿POR QUÉ?”, como en el caso de Bográn y los hospitales, se le obliga a caminar solo, la plancha del pirata y prácticamente se da por cerrada la investigación de otros funcionarios de mayor rango (participantes lógicos), quienes giraron las órdenes para que se cometieran las irregularidades que hoy se le achacan, con exclusividad, al prisionero. El pueblo intuye sabiamente que hay otros más culpables pero intocables. “¿POR QUÉ?” no escarmientan, a qué se atienen los actores de esta tragicomedia hondureña y “¿POR QUÉ?” continúan, sin lástima, hundiendo la lanza en el costado de este crucificado pueblo hondureño.



Finalmente, como nos recuerda la liturgia cuando nos relata las eternas y ultimas palabras del Cristo Crucificado; “¿Señor, por qué me has abandonado?”; Honduras te necesita más que nunca, líbranos de esta plaga de humanos en mala hora nacidos en esta noble tierra.