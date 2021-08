Columnistas

En menos de 100 días definiremos a quienes dirigirán los destinos de la nación, en medio de una extendida dispersión de intereses como diversidad de aspirantes presidenciales, diputados y municipales. Tendremos tantas opciones, improcesables si no son realizadas con la debida anticipación las escogencias que irán a marcar en las papeletas. Todo proceso electoral es de vital importancia, pero este, este, posiblemente se constituya como un parteaguas: del que salimos para elevarnos o para arraigarnos en el vil subdesarrollo.

Tanta riqueza, de recursos naturales y humanos, ha sido insuficiente para sacudirnos corrupción y pobreza. Serán las elecciones más inciertas y amenazadas de la historia reciente.

Locuaces personajes, por llamarlos de manera amable, en todos los sectores, hasta en los que no se espera, se manifiesten tanto, ni hagan politiquería, que es lo que también ellos hacen, unos oscuros y otros claros, según el día o el ángulo en el que les pegue el sol, nos distraen y confunden. Y solo por unos pocos halagos en su entorno. Ególatras como cualquier otro de los que señalan. Poco tiene que ver tal clasificación de oscuros y claros con valores morales, no en donde la voluntad de servir es inexistente, solo es una expresión instrumentalizada para captar adeptos. Se trata de que orienten, no de que creen mayor desconcierto.

Todos contribuyen a incrementar el nivel de angustia de la población, ya de por sí, elevado. Sus descalificaciones hacia todo mundo así como la desinformación que propagan han pasado a ser nefastas herramientas electorales. A cuál más imperfecto de los candidatos, entre ellos debemos elegir gobernante. Que sea el preparado. Lo hay. Después ejerzamos veeduría irrestricta y para las carencias, fortalezcamos la institucionalidad.