Columnistas

“Los padres de la patria” nos han dejado sin madre, nuestra madre, nuestra patria ha sido violada, mancillada, ultrajada, vendida por proxenetas al mejor postor, la venden en los antros de la llamada industrialización, generación de empleos, en zonas de desarrollo donde el pendón nacional que cubre sus partes púdicas es arrancado y violada tantas veces sea necesario, los “padres” de la patria, voraces lobos feroces han hincado sus dientes y colmillos despedazándola, haciéndola jirones cual Cristo cuando repartieron sus ropas.



Hoy los huérfanos lloran, nadie los consuela, la tristeza llenó sus corazones, lágrimas brotan de sus ojos mustios cual vertiente de agua salobre, arrancados de sus hogares, de sus tierras, de sus ríos, campos de cultivo, toman sus andrajosos trapos y salen en procesión con mochila en el lomo rumbo a lo desconocido, hacia la trampa de la muerte, hacia el camino donde la xenofobia toma como trofeo de guerra a los más débiles haciéndolos prisioneros de maleantes que repartirán sus hijas en prostíbulos y los niños serán la carne fresca para dejar repartidos sus órganos internos entre millonarios que desean evitar que la parca los visite a la brevedad y dándose una oportunidad de vida a costa del sacrificio de los hijos huérfanos de Honduras.



Otros serán la carnada en el anzuelo para poder extraer dinero de los familiares que quedan aún en esta tierra olvidada de Dios y empezaran a vender sus patrimonios porque sus hijos están en manos de los Zetas y si no pagan su recompensa por su libertad serán ejecutados, otros serán utilizados como mulas para el transporte de drogas al país del sueño americano. Huérfanos estamos, no hay quien nos ayude, que nos dirija como Moisés a los israelitas, no podremos cruzar el mar porque lo hemos teñido de rojo con tanta víctima de maras y pandillas y de aquellos que hicieron de un corredor de tránsito un laboratorio, bodegaje, dispensador y comercializar en gran escala y a tonelada el polvo que tanto les encanta a los güeros pero dejando miseria, luto, dolor, familias huérfanas porque padres, madres, hijos han sido sacrificados para que el comercio siga funcionando impunemente ya que los narcos que están en todas las esferas no tienen compasión al arrebatar la vida de personas inocentes que su único delito es ser familiar de un estúpido que vendió a su familia por el goce de carruco de marihuana o esnifar el polvo de ángel.



Huérfanos porque la pandemia hinca sus dientes en este pobre pueblo que suplica a sus gobernantes que abran los triajes que se han ido cerrando, que el dinero que era para construir hospitales y centros de salud 430 millones de dólares (dónde está el dinero) sea desviado para abrir centros de estabilización con alto flujo de oxígeno, medicamentos y que los niños, ancianos y los belicosos jóvenes que están desafiando la muerte porque su cerebro es pobre para pensar puedan ser estabilizados y no pierdan su vida que es tan valiosa pero que no apreciamos hasta cuando la estamos perdiendo.



Huérfanos porque el que dirige la nación no es un líder que vaya a sudar la camiseta por Honduras, que mezquinamente prefiere venderla a pedazos en vez de enfrentar a los problemas álgidos que tenemos y buscar los mejores hombres y mujeres que trabajen por el rescate de esta nación que se hunde cada día más en la ignominia porque sus hijos solo desean llegar al poder para disfrutar de las mieles y aquellos no sueltan porque de ahí desde el poder se pueda hacer y deshacer sin importarle un bledo las vicisitudes que se enfrenta este pueblo cada día más endeudado, empobrecido y esquilmado por aquellos que llamándose “padres” de la patria lo que hacen es aprobar más empréstitos para ir llenando sus bolsillos porque aún sin salir de sus casas cobran viáticos gastando más de 50 millones de lempiras, ¿vergüenza? No la conocen, son cínicos al extremo de decir y legislar que cualquiera que se presume delincuente puede aspirar a obtener un cargo de elección popular.



Estamos huérfanos, el abandono es nuestra cobija, la soledad es nuestra compañía diaria, la pujanza que una vez disfrutamos es solo un recuerdo en el pretérito, son días que no volverán, porque las profecías de Macondo se hacen realidad en nuestro país también, es la maldición de ser países bananeros, donde el gringo sentó sus bases, trajo sus carros de metal y expolió las riquezas de nuestras tierras llevándose las mejores riquezas y dejando tendaladas de muertos por los venenos contra la Sigatoka, pulmones llenos de sílice en aquellos que se adentraron hasta el averno para extraer las riquezas de nuestra madre tierra y un país dividido en políticos tipo caciques que creyéndose dueños de cada alma que vive aquí, cada pedazo de tierra les pertenece porque así es la democracia que bota a unos delincuentes para subir a otros delincuentes cada cuatro años y van con el saco en el bolsillo para echar dentro de él las riquezas que va adquiriendo.



Huérfanos porque poco a poco vamos perdiendo nuestra identidad, la cultura criolla la suplantamos con culturas foráneas, los miles que se fueron ahora son “gringos peli teñidos” porque machacan el espanglish, otros se creen que son españoles, porque están cambiando pañales y ganan en euros y toman vino.



Somos huérfanos porque no hemos podido superar nuestra pérdida de conciencia cívica, conciencia que se ha ido diluyendo cuando hemos permitido que nos ultrajen y no hemos levantado el brazo de Dantón, el Grito de Dolores por Hidalgo y Costilla y el llamado a guerra del indio Lempira quienes al ver su patria mancillada por las arbitrariedades de sus gobernantes o por foráneos, levantaron al unísono su voz, levantaron el estandarte y llamaron a sus congéneres a ponerse en pie de guerra porque nos están dejando sin patria, después de la pérdida de ella; seremos simplemente huérfanos.