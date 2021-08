Columnistas

Parecía que todo estaba resuelto. Como es habitual en estos actos, se entonó el Himno Nacional, previo a las palabras del consejero Kelvin Aguirre, quien justificó el evento programado para el sorteo de las posiciones en la papeleta electoral diciendo que “como Consejo Nacional Electoral, apegados a la ley y a la Constitución y principios de equidad e igualdad, van a participar los 14 partidos, candidaturas independientes por igual, de manera equitativa y participativa”.



En un mensaje contradictorio del órgano electoral, la consejera Rixi Moncada anunció que la escogencia se haría a través de un proceso en el cual los partidos escogerían la posición de acuerdo con la fecha de fundación, dándole preferencia al Partido Nacional, Partido Liberal y Libre por haber participado en las elecciones primarias.



El artículo 254 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, único apartado referido al acto aludido, no hace referencia al novedoso procedimiento, por lo que de inmediato generó el rechazo.



El descontento por lo actuado, en este caso por los miembros del CNE, en los partidos minoritarios tuvo una explicación en la falta de equidad y discriminación, principios de los cuales hizo gala el consejero Aguirre. Es inadmisible que se le otorgue a una organización política el derecho a participar en procesos electorales, pero se le niegue o restrinja su participación en la organización de estos. En un sistema de partidos legalmente constituidos, no debe haber organizaciones con derechos plenos y otras con derechos limitados. Esto pudo haberse resuelto con la integración de un ente electoral independiente de las estructuras partidarias, como lo ha recomendado la cooperación internacional.



Como si todo estuviera programado, el evento que estaba proyectado para que cada organización o candidatura tuviese una representación limitada, no fue así y por la información obtenida, los mismos organizadores de la actividad ordenaron que se abrieran los portones para que la presencia partidaria se hiciera masiva.



La reacción que provocó la decisión discriminatoria del ente electoral no se corresponde con lo actuado por los protestantes. La participación del Partido Nacional en las reclamaciones, organización que es parte integrante del CNE, en un aparente apoyo a los partidos afectados, es una postura dudosa y que presagia un proceso electoral con mucha violencia e incertidumbre.



Existe la idea que el partido de gobierno, al verse disminuido por tanto acto de corrupción, señalamiento de narcoactividad, desmantelamiento de la poca y débil institucionalidad y entrega de la soberanía nacional, ha entrado en un proceso de obstrucción de las elecciones, recurriendo para ello a todo tipo de triquiñuelas, incluyendo actos vandálicos para generar caos y temor en la ciudadanía. Que candidatos a alcaldes, diputados y miembros directivos del Congreso se sumaran a puño limpio y garrote en mano a repartir sopapos a cuanta humanidad se le ponía enfrente, es un asunto delicado. En un país con institucionalidad sólida, ese acto ya estuviera en investigación y con acciones disciplinarias.