Columnistas

“El cabildeo de la industria (petroquímica mundial) conduce a políticas centradas en el reciclaje y el comportamiento de las personas consumidoras (es decir, “evitar tirar la basura”), e ignora la necesidad de reducir la producción de plásticos.”



Se ha tratado por todos los medios de culpar al consumidor por su “mal comportamiento ambiental” desde que los plásticos inundaron el planeta. El comportamiento del consumidor, dicen, es el que contamina el ambiente. ¿Quiénes dicen esto? Las 10 multinacionales responsables de producir plástico en el mundo. Los mismos que contaminan al mundo ayudados, por supuesto, por los supermercados.



“Somos una empresa regenerativa comprometida con el medio ambiente, por eso hoy damos un paso más en nuestro objetivo de ser una compañía proactiva a favor de la naturaleza, en un esfuerzo conjunto con nuestros clientes, socios comerciales y proveedores”. Esta audaz declaración salió de un supermercado que tiene más del 60% de sus productos exhibidos o cubiertos con capas de plástico en sus estantes. Un lugar en donde tienen carretillas de plástico, venden miles de productos cuya base de fabricación, envase o empaque es el plástico y hasta el dinero que reciben es a través de una forma de pago que involucra el plástico. ¡Qué hipocresía más grande!



Si miramos en detalle, cuando vamos a comprar al supermercado, ¿qué es lo que vemos? Bandejas de plástico para la carne y el pescado, plástico para presentar los panes y repostería, bolsas de plástico para las frutas y verduras, envases de plástico para los frutos secos, botes y envases de plástico para cada cosa imaginable, además de platos y vasos desechables. En fin, interminables capas de plásticos innecesarios están allí mismo donde nos culpan de ser animales dañinos para el medio ambiente: una especie sedienta de poliestireno, polipropileno, polietileno, polivinil cloruro o de polietilentereftalato… una suerte de peste humana enemiga del planeta.



La hipocresía se vuelve mayúscula cuando, tanto ellos como nosotros, sabemos que jamás van a renunciar al plástico porque sencillamente no pueden. En el fondo saben que el plástico vino para quedarse y lo que tenemos que hacer es aprender a convivir de manera responsable con él. Pero no pueden venir y culpar a los consumidores de ser agentes contaminantes y obligarlos a sacar los productos literalmente chineados del supermercado y cayéndose al piso. Tienen que pensar en una estrategia mejor que la de culparnos para salir mejor parados.



Con esto planteado, desde el lado de los consumidores les proponemos las siguientes preguntas a los supermercados: ¿saben realmente cuál es la huella de plástico que ustedes dejan en toda la cadena de valor? ¿Qué planean hacer concretamente para reducir la cantidad de envases de plástico de sus anaqueles? ¿Cómo piensan trabajar sobre este tema con sus proveedores? ¿Han emprendido alguna acción concreta con ellos? ¿Han pensado en materiales de empaque y transporte biodegradables y otras opciones que ya se están utilizando en otros lugares del mundo?



La “moda” medioambiental no debe servir como escaparate para verse más “comprometidos con el planeta” a costa de los consumidores. Si planeaban dejar a los consumidores buscando cajas de cartón para llevar sus productos a casa, a nosotros nos parece que son unos verdaderos hipócritas, porque realmente ustedes son los supermercados del plástico y esto, al final, no les importa.