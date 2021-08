Columnistas

Todos los negocios turbios crecen en la sombra de las tiranías, pero en países como este, con democracias fallidas y en un campo minado de corrupción, es fácil que la semilla de las transacciones impúdicas crezca aún más. Así se germinó el jugoso beneficio para la Empresa de Energía Honduras (EEH) por más de 104.4 millones de lempiras.

Por su parte, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) —organismo de sociedad civil que al parecer moralmente ha sustituido al Ministerio Público (MP) y demás agencias encargadas de denunciar e investigar estos hechos— presentó la denuncia formal por el delito de fraude ante la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), del MP.

Al mismo tiempo, se remitió al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) un revelador informe denominado: Un exitoso honorario para la corrupción, por identificar indicios de responsabilidad penal en contra de algunos miembros del Comité Técnico del Fideicomiso para la recuperación de pérdidas; acción amparada en el artículo n.º 71 de la Ley Orgánica del Tribunal.



La indagación detalla cómo un exgerente de la estatal energética ordenó, mediante el oficio n.º GG1522-10-2018, efectuar el pago de "honorario de éxito" por recuperación de la mora, correspondiente al primer año de operaciones (2017) de la EEH, sabiendo que no lograron la meta, justo ocho días antes que el Comité Técnico del Fideicomiso adoptara la decisión de generar el desembolso mediante el acta n.º 87. Así pues, se trató de un negociazo para hacer cortocircuito en las finanzas públicas a favor de los funcionarios encargados de electrocutar cualquier indicio legal de recuperar la sepultada ENEE.

La investigación también recaba que, de manera dolosa, en noviembre de 2017, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó una modificación a los criterios para determinar el cumplimiento en la recuperación de la mora acumulada, cambiando la delimitación de la variable de morosidad, separándose a "mora que se presume cobrable" y "mora que se presume incobrable".

La única mora que se pretende recuperar es la política que tiene el partido del Gobierno y, para ello, se necesita hacer uso del dinero sucio para la campaña electoral que se asoma en las elecciones de noviembre, la cual busca iluminar a cualquier costo la continuidad del poder.

No importa quien pague la factura de este acto de alto voltaje de corrupción, la estafa alcanzó hasta al equipo técnico de la ENEE, dedicado al monitoreo y control de recuperación de la mora, y concluyó que la EEH no estaba cumpliendo con la meta pactada, sin embargo, de manera arbitraria con alevosía y ventaja, fueron removidos a otro departamento donde no «estorben», por el exgerente de la empresa estatal, Jesús Mejía, para designar a otros que establecieron lo contrario y «cumplieron» con el pacto de ciegos.



Dejando en evidencia que, en lugar de reducir los números, estos siguen estando en rojo y "chamuscados" en la ENEE, misma que se sacará los "clavos" con la población, sometida a la oscurana de la corrupción y de los misterios sin resolver de una justicia aturdida por la larga noche de la impunidad.

Y si se trata de empresas extranjeras, la noche es más larga, como la de los hospitales móviles que ya nadie recuerda en la calamidad que nos dejó.

La ardua investigación fue por un incondicional apoyo de la ciudadanía que confió en las acusaciones del CNA, quien ha entendido que la transparencia de una organización es para combatir la corrupción, y sus denuncias son efectivas una vez que se constata referencias de cada línea de investigación.

Aún hay más que trabajar frente a estos escándalos y rastrear fundamentos de una nueva investigación sobre el plan preconcebido que se gestó desde 2015, año en el que funcionarios de alto rango viajaron a Colombia para estimular la contratación de la EEH. Allí se inició el camino donde se hizo la «luz» para estos oscurantistas de la legalidad.