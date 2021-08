Columnistas

Lo que destruye a Honduras no es el pensamiento estático sino la sinvergüenzada. Se puede debatir con reaccionarios pero no con asaltantes. El conservador a lo menos exhibe una postura ideológica pero con el cuatrero es peligroso discutir y por ello el entero mundo lo quiebra al pie de la vaca destazada. Pierdes el tiempo convenciendo al delincuente que hace mal, el único lenguaje a que teme es la ira del pueblo.



Siglos que la situación hondureña no es mejor. En 2002 escribí para el libro holandés-hondureño “Del tiempo y el trópico”, un recuerdo de la inmoralidad de muchos gobernantes nacionales en casi todas las épocas (¡qué tristeza!):



“Los términos de las contratas o concesiones fueron muy particulares: para que las bananeras construyan muelles y ferrocarril se les concedió importación sin cobro aduanero u otra clase de impuestos fiscales, municipales, marítimos y terrestres establecidos o por establecer, sobre maquinaria, carros, herramientas, dispositivos, materiales, rieles, durmientes, accesorios y cualquier cosa que ocupen para equipar, explotar, mantener y hacer funcionar el tren, sus ramales y toda dependencia resultante por un período de 60 años.



Por cada kilómetro de vía férrea instalada las compañías tienen derecho a ocupar otros 30 a cada lado, para dedicarlos a cultivar banano, incluyendo el usufructo de madera, cal, arena, piedra, minerales, flora, fauna y cualquier recurso de esas propiedades adyacentes, fueran terrenos nacionales o ejidales. Sin límite podían usar las aguas, para fuerza motriz, de ríos y corrientes que estuvieran hasta 50 kilómetros cercanas al ferrocarril, con derecho a instalar, sin impuesto o control, líneas eléctricas, radiales, telegráficas y telefónicas. La bananera, en compensación, se comprometía a pagar al gobierno un centavo oro [cierto: un centavo] por cada racimo de bananos exportado a través del muelle y del ferrocarril [hasta 1949 se habrá exportado unos 30 millones]. En 1912 Zemurray se permitió el lujo de acuñar su propia moneda, para circularla en el municipio de Tela.



Al siguiente año Zemurray obtuvo que el gobierno le diera 10,000 hectáreas adicionales de tierra y lo dejara habilitar un puerto (Omoa) para sus propósitos. Secretamente evadía el impuesto por exportación de ganado, cueros y madera, igual que los de importación para sus comisariatos, alegando que eran consecuencia lógica de las contratas otorgadas. En 1932 el Ejecutivo elevó a diez dólares el impuesto por uso de aguas nacionales pero el Congreso lo revocó y redujo a tres dólares y luego, con otro decreto, permitió a Zemurray utilizar el muelle de Puerto Cortés y las líneas clandestinas de ferrocarril que construyera ilegalmente.



El Congreso, inspirado por el diputado Plutarco Muñoz, fue más allá y en abril del siguiente año anuló los compromisos para que la Truxillo Railroad Company extendiera el ferrocarril hasta su obligación original (Olancho), ocurriendo desde entonces que Tegucigalpa fuera la única capital americana donde no pita el tren”… ¿Dónde es la tumba de Plutarco?



El enemigo de la República es el pensamiento resistente al cambio, el eterno villano obsoleto y cachureco que sólo vences erradicándolo por siempre.