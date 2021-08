Columnistas

Mucho nos ha cambiado por el covid-19, nosotros ya no somos ni seremos los mismos, sin que considerarlo implique si es que hoy somos mejores o mañana lo seremos. Nuestras ocupaciones tampoco lo son, no como entonces previo a la pandemia. Que “todo volverá a la normalidad”, que “nos acostumbramos a la nueva normalidad”, van y vienen como unas de las frases escapistas con las que creemos llenar los huecos que nos abren nuestros miedos y los de los demás. No es que sean negativas, es solo que corren frenéticas en un entorno más reflejo de la ficción que de la realidad. Luchamos en contra de la parálisis que intenta imponernos la situación para aferrarnos a lo vital que nos dice es solo una adversidad más. Que como de las otras, también saldremos de esta, y más fuertes, porque en Honduras todo es posible, lo mejor y lo peor, porque hay más buenos que malos y porque el bien tiene que triunfar sobre el mal. Sobre ese mal destellado en lo que es la precariedad de nuestro sistema de salud, comprendidos sus aciertos y los héroes que sirven más allá de su deber y los que han ofrendado sus vidas sirviendo a los demás, o sobre todas las responsabilidades estatales atendidas deficientemente como lo son también las relativas a la seguridad, a la justicia y a la educación que se vislumbra como tragedia para el futuro de nuestras niñas y niños y, por ende, para el de nuestra nación. Evitar que se cumpla tan desgraciado sino es el desafío a ser asumido por gobernantes y gobernados. Se trata solo de adversidad, la que nos da la oportunidad de salir como en envión fortísimo hacia el alcance de nuestras metas.Queda empeñarnos en superarnos y ser solidarios.