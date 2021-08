Columnistas

Cuando Estados Unidos invadió Afganistán, lo hizo en represalia por los sucesos del 11 de septiembre de 2001, con la caída de las torres gemelas de Nueva York, pero, además, quería dar una lección de que la potencia del mundo no perdona que un grupo de terroristas llevaran a cabo una acción que cuestionara las enormes medidas de su seguridad. La presencia estadounidense fue acompañada por unos 64 mil soldados provenientes de 41 naciones, representando el núcleo principal los países de la OTAN.



Una investigación independiente refiere que los gastos de la invasión se elevaron a la cifra de 978 mil millones de dólares. Se estima que el número de muertes durante la guerra fue de unas 147 mil personas, los Estados Unidos perdieron un número similar a los que murieron en el acto terrorista de Nueva York. La guerra no cesó desde que se produjeron los primeros combates entre las tropas extranjeras y los talibanes, el país ha vivido una situación de emergencia y el dolor humano ha sido constante.



En el 2014 Estados Unidos y sus aliados, declararon que abandonarían la guerra, pero mantuvieron tropas en el país, con la creencia que el gobierno que ellos habían establecido se iba consolidar, nada de eso ocurrió. Los equipos de defensa que las fuerzas intervencionistas formaron se calculan en unos 300 mil miembros, unas fuerzas que superaban a los rebeldes talibanes en número y equipo militar moderno.



La derrota de Estados Unidos es estrepitosa. Joe Baiden había anunciado el retiro militar para el 11 de septiembre de este año, señalando que los ataques terroristas, por los cuales se produjo la intervención, no justifican la muerte de más soldados, poco después el mando de la OTAN hacía el mismo anuncio.



La noticia del retiro era la expresión de una acción insostenible, como lo han sido otras en Medio Oriente, donde no se han podido consolidar las intervenciones y han dejado países con una economía destruida y sin haber podido establecer gobiernos, bajo el concepto que Europa y Estados Unidos tienen de democracia.



Lo que se ha visto en Kabul, la capital afgana, en estos días es caos; miles de extranjeros del cuerpo diplomático y colaboradores, especialmente de los países que apoyaron la coalición y personas originarias de la nación que ha sufrido la guerra, tratando de tomar un avión para huir del país, después que los insurgentes tomaron la sede del gobierno y el propio presidente afgano Ashraf Ghani, escapaba de una capital en manos de sus adversarios.



Lo ocurrido, recuerda la retirada de los militares norteamericanos de Vietnam en la década del 70, una guerra que tuvo costos mayores a los producidos en Afganistán.



La opinión de amplios sectores de la comunidad internacional, abogan por un mundo sin guerras ni intervenciones, por el establecimiento de la paz, evitando todo tipo de conflictos, que pongan en peligro la vida de miles de seres humanos.



El intervencionismo armado y de otro tipo, como lo hacen las grandes potencias, no solo hace daño a los pueblos, produce el desgaste de sus promotores. Se necesita un mundo de diálogo y entendimiento que promueva el progreso.