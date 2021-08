Columnistas

“Nunca entendimos la cultura, nunca entendimos la religión, el tribalismo, la historia”, dijo a CNN el exsecretario de defensa estadounidense Chuck Hagel. Como resultado, uno está “condenado al fracaso”. Esta declaración se relaciona con la situación en Afganistán de Asia Central. Un país casi seis veces más grande que Honduras y escasamente poblado con poco más de 31 millones de habitantes, que en el pasado reciente llevó a la desesperación a muchas grandes potencias: los británicos, gobernantes de un imperio mundial en ese momento, y más tarde la Unión Soviética, sufrió duras derrotas en el país montañoso. Ahora los aliados occidentales, sobre todo Estados Unidos, no lucen bien. Para ellos es un final de pesadilla.



Al observar los acontecimientos actuales, se debe tener en cuenta la historia y el contexto sociocultural. Los talibanes, que se remontan a los muyahidines (guerreros religiosos) que lucharon contra los ocupantes rusos, estuvieron en el poder desde 1996 hasta 2001, cuando una fuerza liderada por los EE UU invadió el país. Se instaló un régimen democrático con el apoyo de misiones de seguridad dirigidas por la OTAN. Veinte años después, el poder está nuevamente en manos de los talibanes fundamentalmente islámicos. La palabra talibán es la forma plural de la palabra árabe para alumno, en este contexto relacionada con los alumnos del Corán, la sagrada escritura del Islam. Los talibanes utilizan la narrativa de la guerra entre el cristianismo y el islam, defienden una interpretación muy estricta del islam e incluso prohíben la música, por ejemplo.



La retirada de la alianza de tropas liderada por la OTAN (a la que incluso algunos soldados de El Salvador pertenecieron) reveló importantes errores de juicio. Más de 200,000 muertes más tarde, la mayoría de ellos afganos y tras el sacrificio de 3,562 soldados de la coalición de la OTAN, así como los gastos astronómicos de más de un billón de dólares estadounidenses para equipo de guerra y ayuda al desarrollo, poco parece haberse logrado: en unas pocas semanas, los talibanes volverán a tener a todo el país bajo su control, ya que la controversial retirada privó a las fuerzas armadas afganas del apoyo necesario. A pesar de la inversión en entrenamiento y equipo, gran parte de las tropas locales eran demasiado corruptas, mal pagadas y, por lo tanto, desmotivadas.



Además, la brutal reputación precedió a los talibanes y provocó que las ciudades en muchos lugares se rindieran sin luchar. Sin embargo, el problema fundamental es que el estado afgano de hoy es una construcción hueca. Para muchas personas, la religión o la afiliación tribal significan más que un estado con fronteras que parecen trazadas arbitrariamente hacia ellos. El hecho de que el presidente del país, Ashraf Ghani, huyera de su país antes de que muchos estadounidenses y europeos abandonaran el país muestra trágicamente la debilidad del estado afgano. El presidente estadounidense Joe Biden, tiene razón al decir que las fuerzas estadounidenses no pueden ni deben luchar y morir en una guerra que las fuerzas armadas afganas no están dispuestas a librar por sí mismas. Muestra que en todos los intentos de cambiar las cosas desde el exterior, no se puede forzar un cambio real. El publicista alemán Gabor Steingart comentó con ironía: “Democracia, derechos de la mujer, libertad de prensa, no se pueden exportar como un iPhone o un Mercedes”.