Columnistas

Dado que no dispongo de los estados financieros de la Empresa Energía Honduras (EEH), me veo obligado a realizar una serie de estimaciones, para tratar de aproximarme al monto de las ganancias que anualmente percibe dicha empresa, en detrimento de la ya calamitosa situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Empecemos estableciendo que la ENEE le paga mensualmente a la EEH la suma de US$ 10.5 millones, mismos que al año representan US$ 126 millones, valor que a un tipo de cambio de venta de L. 23.89 por cada dólar, se convierten en L 3,010.14 millones anuales; esta significativa cantidad constituye un monto claramente oneroso, especialmente teniendo en cuenta que la EEH no cumple ninguno de los objetivos por los cuales fue contratada, relativos a pérdidas, inversión, mora y uso de promedios.

El consorcio honduro-colombiano denominado EEH se comprometió a invertir US$ 358 millones en un plazo de siete años, equivalentes a un promedio anual de US$ 51.14 millones; sin embargo, de agosto de 2016 a junio del 2021, han invertido solamente US$ 140 millones; es decir, un promedio anual de US$ 28 millones; esto supone que la insuficiencia anual de inversión se eleva a una cifra de US$ 23.14 millones, representando el 45.25% del compromiso promedio original, circunstancia que incrementa las ganancias de la EEH.

El cuantioso monto de ganancias del consorcio habría que calcularlo deduciendo de los ingresos brutos de la EEH (US$ 126 millones), tanto la inversión promedio ya aludida (US$ 28 millones) como lo correspondiente al pago de personal, los servicios de las empresas que subarrienda para la instalación de medidores de energía y el cambio de postes del cableado eléctrico, y otros gastos administrativos como ser el pago de alquileres, equipo de oficina, papelería, publicaciones y honorarios profesionales de abogados y contadores; todos estos gastos estimamos le consumen hasta US$ 14 millones al año, cifra que sumada a la inversión promedio de US$ 28 millones, ascendería a un costo total de US$ 42 millones, por lo cual la ganancia neta de la EEH sería de US$ 84 millones, equivalentes a L 2,006.76 millones anuales, valor a mi juicio muy exagerado.

La EEH, no conforme con la ganancia aludida, exige un mayor pago por cargos fijos, que según ella ascendía a US$ 278 millones al mes de diciembre de 2020. No sabemos si el Estado honrará esa deuda, ya que la ENEE no tiene capacidad financiera para hacerle frente a una obligación de tal naturaleza. De no haber un arreglo directo, el reclamo quedará sujeto a arbitraje internacional.