Es la frase agónica que profiriera George Floyd, un afroamericano, asesinado en marzo de 2020, en la ciudad de Minneapolis, EE UU, cuando tendido en el pavimento se asfixiaba bajo la rodilla de un policía. Este acontecimiento provocó una explosión casi de odio de negros, blancos y latinos hacia la autoridad uniformada, por la brutalidad desplegada. Afortunadamente, el acto fue filmado y exhibido, en todo el mundo, despertando conciencias y provocando la urgente necesidad de frenar los abusos de los policías.



“No puedo respirar” es otra frase que rebota incesantemente en toda Honduras, proferida por la ciudadanía en general, frente a la presión asfixiante que ejercen las autoridades del país, desde los tres Poderes del Estado y sus cuerpos armados, supuestos defensores de la ley. Me asfixia cuando observo los múltiples abusos, atropellos y ofensas que se dan a diario al pueblo. Me asfixia, y por eso ruego, que vuele el tiempo y más temprano que tarde, se aplique implacablemente la justicia, empezando por castigar la violación de nuestra Constitución, cuando, mediante una absurda resolución de la Corte Suprema, se declaró la “inaplicabilidad” de artículos pétreos (reelección), cincelados en nuestra legislación, precisamente porque los Constituyentes conocían las ambiciones desmedidas de nuestros politiqueros y de su apasionamiento enfermizo por retener el poder. Igual condena se aplicará a los apátridas que han cercenado el territorio nacional para venderlo libreado a compradores extranjeros con todo y protecciones y prebendas que no les son otorgadas a los criollos. Me asfixia la indolencia de una gran cantidad de funcionarios incapaces a quienes se les delegó la tarea de proteger la salud y la vida de este pueblo; no puedo respirar frente a este inexcusable descalabro, barnizado de corrupción; me es intolerable la escasez o falta total de medicamentos e insumos vitales en ciertos hospitales y triajes; de la falta inexcusable de cupos y contratación de más médicos, personal auxiliar, transporte de emergencias; de despidos inoportunos en puntos claves.



Me asfixia el inhumano retraso de los salarios de nuestro personal de combate, cuando los tagarotes, buenos para nada, se pagan puntualmente sus ofensivos salarios, por montos que, con solo el de uno de ellos, serviría para pagar a diez o más héroes o heroínas que exponen sus vidas al frente de esta pandemia. Me asfixia cuando las redes informan que Casa de Gobierno está erogando en todos los medios publicitarios más de doscientos mil lempiras diarios para pagar páginas enteras y cintillos tratando de embaucar al pueblo en cuanto a las inexistentes bondades de las malditas ZEDE; picardías que son puñaladas traperas en el corazón de Honduras. Me asfixia el Congreso, institución que aprendí a respetar como diputado, aun cuando también se cometieron en el pasado algunos pecadillos pero que nunca alcanzaron el calibre de los pecados mortales que se cometen ahora. ¡ENTIÉNDANLO! El pueblo está asfixiado; muy pronto pasará factura a todos los responsables, con pago al contado, no habrá crédito para nadie. ¡Basta ya!