Columnistas

No solo por Nueva York se puede ir a Moscú, fue la primera impresión que tuve cuando un grupo de hondureños de diferente afiliación política fuimos a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa en octubre de 1973 a solicitar visa de tránsito para viajar a Moscú, en ocasión de la celebración del Congreso Mundial de las Fuerzas de Paz, visa que se nos negó por las razones que tenían que ver con el lugar del evento. Después de aquel incidente hicimos los arreglos para cambiar de ruta y de esa manera llegamos a La Habana; ahí nos reunimos con delegaciones de otros países latinoamericanos que cumpliríamos el mismo objetivo. Lo que se pensaba sería un acto normal, se volvió algo extraordinario.



El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) tenía un programa para las delegaciones, en el mismo estaba la visita al Museo de la Revolución, antiguo Palacio Presidencial. El guía que estaba destinado para la explicación de todos los eventos históricos reflejados en aquella construcción arquitectónica de principios del siglo pasado era Fidel Castro. Fidel mostraba especial interés en los vínculos tradicionales y especialmente en los procesos independentistas de lo que José Martí consideraba “nuestra América”.



En esas relaciones, Honduras tenía un lugar privilegiado. Después de la llamada Guerra de los Diez Años (1868-1878), donde los independentistas temporalmente fueron derrotados por las tropas españolas, los principales líderes de la insurrección, Máximo Gómez, José Antonio Maceo, Flor Crombet y otros, por invitación del presidente Marco Aurelio Soto, llegaron a Honduras con el propósito de ayudar al gobierno reformista a construir el Estado Nacional, para lo cual se les asignó diferentes tareas. La estadía en Honduras de los cubanos alzados en armas por su liberación no implicó el abandono de la lucha, el propio Maceo escribió, desde la ciudad de San Pedro Sula, esa frase que siempre ha estado en el pensamiento de todas las generaciones de luchadores “…quien intente apropiarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, sino perece en la lucha”. Conocí de cerca la solidaridad cubana con el huracán Mitch. En 1998, Cuba apenas tenía una Oficina de Intereses en Honduras, la misma estaba a cargo del diplomático ya fallecido Rubén Chávez. Fueron varias las brigadas médicas que llegaron al país, las cuales fueron a los lugares más intrincados de la geografía nacional. Las llamadas telefónicas de Fidel a su representación en Tegucigalpa eran constantes; después me informé que el propio Fidel había asumido la dirección de ese puente solidario de Cuba hacia nuestro país.



La creación en 1999 de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas (ELAM) tuvo su origen en aquella experiencia, a Honduras le asignaron el mayor número de becas, por haber sido el país más afectado.



Fidel Castro nació el 25 de noviembre de 1925 y murió el 13 de agosto del 2016. En homenaje a esa personalidad, que según palabras del presidente argelino Abdelaziz Bouteflika “Viaja al futuro, regresa y lo explica”, está dedicado este recordatorio. ¡Loor eterno a quienes mueren haciendo el bien a la humanidad!