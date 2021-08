Columnistas

“Hera se acerca a Paris: -Si me eliges a mí como la más bella, serás soberano de toda Asia y el hombre más rico... -Por mi parte -la interrumpe Atenea- te proporcionaré la victoria en cuantos combates quieras entablar. Y serás el hombre más sabio. -En cuanto a mí, obtendrás el amor de la más bella mujer de la tierra, de Helena, reina de Esparta, dice Afrodita, acercándose tanto al bello adolescente que éste enrojece. Paris, entusiasmado, le da la manzana…”.



Según el relato mitológico, la disputa producida por Éride, entre Hera, Atenea y Afrodita por la manzana de oro con la inscripción “A la más bella” le valió a esta el título de “diosa de la discordia”. Este relato es el preámbulo de la guerra de Troya, muy conocido por los que gustan de la pluma de Homero. Cuando surgen conflictos por causa de la discordia entre las partes decimos sin mucho pensarlo “¡Se armó la de Troya!”, y es cierto.



En el título que da lugar a esta opinión en lugar de una manzana hay una cebolla y, ciertamente, se ha armado la de Troya por el preciado bulbo de esta hortaliza. El problema se sitúa a varios años de distancia y perdura hasta esta fecha. Los intereses son enormes, el dinero en juego es astronómico y la guerra entre las facciones es encarnizada. ¿Quiénes son estos actores e interesados? Los productores nacionales, los importadores y los contrabandistas. El gobierno es el mediador a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.



La representación de los consumidores la lidera la organización Artículo 19 Honduras, quienes hemos sido invitados por la SAG a participar, lo cual se aplaude, porque sin consumidores no hay negocio. La producción nacional de cebolla se calcula en aproximadamente 50 millones de libras.



El problema es que Troya está que arde y las partes enfrentadas no dan tregua a nadie, no se escuchan entre sí, vociferan con alientos apestosos a cebolla y la desconfianza es peor que la de las tres diosas del relato inicial.



Ante la situación, proponemos algunas medidas para que la cebolla no siga causando más discordias:



Es necesario actualizar los estudios situacionales sobre la cadena de valor de la cebolla en Honduras. No hemos logrado encontrar estudios actualizados sobre este rubro después del 2016. Respetar los plazos de cosecha y poscosecha de los productores, evitando la sobreimportación durante la temporada. Lograr acuerdos locales permanentes para la compra de la cosecha nacional por los importadores, considerando los costos de producción local y no la referencia de precio internacional. Establecer las necesidades del mercado consumidor de cebolla de manera cuantificable para establecer cuotas de importación reales. Detener el contrabando internacional de cebolla e investigar el margen de ganancia de otros intermediarios para evitar las distorsiones en el precio entre productores y el consumidor final. Cuando hablamos de la segunda hortaliza más importante del mundo, los mezquinos intereses de este negocio salen a flote, siendo el consumidor el más perjudicado en esta discordia avara. No solo por los precios, sino por la calidad del producto. No se puede negar que en las últimas semanas hemos visto una merma en la calidad y frescura de estas. Al final del relato Troya fue conquistada, saqueada e incendiada. Todo por una manzana de oro y tres en discordia. Señores: las cebollas no son manzanas. No le metan más fuego a este ya incendiado país.