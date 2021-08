Columnistas

Para que la Tierra se caliente menos y se eviten cambios climáticos drásticos se requiere una reducción de las emisiones de los llamados gases de efecto invernadero.



Un área que a menudo se critica es la aviación. Por supuesto, es cierto que la aviación civil genera emisiones importantes y ni siquiera todo el mundo puede disfrutar de los viajes aéreos: en EE UU se estima que poco menos del 50% de la población viaja al menos una vez al año, en los países más pobres incluso menos personas. Aún así, el asunto no es tan blanco y negro.



Veamos primero las emisiones: los viajes aéreos representan el dos por ciento de las emisiones de dióxido de carbono del mundo, pero todo el uso de internet representa el cuatro por ciento. Ahora ya tenemos una clasificación numérica y tenemos que afirmar que solo unas pocas personas abogarían por el fin del uso de internet. ¿Qué nos permite el uso del internet y los viajes aéreos? El significado más profundo es la conexión de personas, culturas, el intercambio de información y bienes. Esto es increíblemente positivo, crea riqueza y significa progreso. Como se mencionó al principio, las emisiones deben reducirse, por supuesto, en todas las áreas, incluidas las tecnologías digitales, y existe un potencial de mejora. La aviación tampoco está excluida de esto.



Sin embargo, las mejoras no deben realizarse mediante restricciones sino mediante innovación. El progreso no puede ser regresión al mismo tiempo. Y la innovación está en pleno apogeo en la aviación. Las empresas están trabajando en el equilibrio medioambiental de sus operaciones en tierra, por ejemplo, utilizando vehículos eléctricos y más reciclaje para los cubiertos de avión. En la aerolínea KLM incluso los viejos uniformes se tejen para usarlos como alfombras. A la vez, los científicos están trabajando en los medios de transporte aéreo del mañana.



La empresa Eviation ha desarrollado un prometedor avión eléctrico para vuelos de corto recorrido que ya ha sido encargado por Cape Air en EE UU y el gigante logístico DHL. Se puede esperar que la aeronave se entregue en dos años. Pero los competidores ya establecidos están trabajando en proyectos emocionantes: Flying V, un avión completamente en forma de V que usa un 20% menos de combustible que un avión convencional con el mismo número de pasajeros.



Especialmente en el tráfico de corta distancia, los aviones eléctricos no solo pueden reducir las emisiones, sino que también ahorran drásticamente los costos, especialmente en combustible y mantenimiento. Esto significa que las aerolíneas pueden operar mejor y los precios de los boletos pueden caer. Para los diversos viajes cortos en Honduras y la región, por ejemplo, de Tegucigalpa a Puerto Lempira, ese vuelo sería perfecto. Puede parecer una locura, pero es probable que el primer avión eléctrico aterrice en Honduras en algún momento.