Con el panorama electoral más claro, sin que ello signifique libre de incertidumbre, es de esperar que aspirantes presidenciales ahora compitan por sus propuestas innovadoras como realizables a la solución de la problemática nacional. Deuda pendiente, los candidatos cuidadosos de comprometerse y dar a conocer planteamientos esperanzadores sobre qué es lo que harían de llegar al solio presidencial, por ahora no parecen ser favoritos y son contados en la mitad de los dedos de la mano izquierda, tan raros, que son la excepción que confirma la regla. Los demás nos las deben. No tenemos ofertas electorales que nos indiquen que podemos estar seguros de que el futuro de la hondureñidad será mejor. La oposición política se encontró un filón para acrecer su intención de voto con el “Fuera JOH”, tal como algunos comunicadores lo utilizan para acrecer sus audiencias. El insulto, la diatriba, pasaron a ser herramientas efectivas de comunicación electoral. Mal atributo de las campañas electorales criollas que lejos de fortalecer valores, bajan la autoestima y exacerban el odio injustificado. Podemos diferir sin desarrollar esa emoción nociva primaria que destruye, pero hasta para ello se necesitan luces y letras. Y esa es otra deuda pendiente de la mayoría de los aspirantes, no estudian, no leen. Es difícil que puedan dar luces. Si los aspirantes compitieran por ser el más calificado, no porque presuma de ello sino porque lo ha demostrado con sus ejecutorias, si contendieran en evidenciar lo organizados y visionarios que son, si supiéramos que elegirían a los más capacitados y honrados como colaboradores, les creeríamos. Estamos esperando. Aparte de ¡Fuera JOH!, ¿qué es lo que ofrecen y que puedan cumplirlo?