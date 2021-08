Columnistas

¿Qué es el valor de la lealtad? Devoción consciente y práctica a una causa o persona. Adhesión a otro, ya sea persona, comunidad, empresa o institución. Vínculo que nos une estrechamente, se fortalece al crecer la seguridad, la confianza y el respeto. ¿Por qué practicar el valor? Desarrolla la confianza y la seguridad. Da solidez a las relaciones interpersonales. Construye amistades duraderas. Favorece la integridad. La lealtad a los principios provee felicidad. Obstáculos: Deslealtad y tradición. Falta de convicciones. Fanatismo incondicional.



¿Cómo practicarlo? Si queremos construir un futuro sólido, fuerte y estable, el valor de la lealtad aparece como la base, como una roca donde construir valores duraderos. Hoy podemos empezar dando el primer paso, descubriendo el valor de la lealtad: encarnarla, transmitirla y enseñarla.



Revisar las convicciones: Al revisar mis convicciones puedo redescubrir el valor de la lealtad. Entender qué cualidades tengo y cuales me faltan. Hay que admitir que para hacerlo debo acompañarmea de otros valores: perseverancia, responsabilidad, respeto y prudencia. Debo ser consciente, actuar congruentemente y con responsabilidad, ordenando según prioridades de mayor a menor en importancia.



Desterrar los vicios: Hacer críticas de una persona, sin que ella esté presente. Hablar mal de jefes, maestros de las instituciones. Divulgar las confidencias. Quejarse del modo de ser de alguien y no ayudarlo para que se supere. El poco esfuerzo que se pone al hacer un trabajo o terminarlo. Cobrar más del precio acordado. Asumir compromisos: Antes de adquirir un compromiso hay que evaluar previamente la disponibilidad de tiempo, recursos necesarios, obstáculos o dificultades que puedan interferir; no haga promesas sin reflexión. Comprometerse es una manera de manifestar la propia libertad, de proyectar en el tiempo aquellas decisiones fundamentales que hemos tomado conscientemente, siendo leales a ellas.







Cumplir lo pactado



Es aquí donde se evidencia la lealtad, donde se materializan las buenas intenciones. El valor de la lealtad implica empeño, obligación gratuita, deber, solidaridad, fidelidad... No basta una emoción o una promesa parcialmente cumplida.