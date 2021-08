Columnistas

Casi nadie cree en las elecciones de nuestro país; pocos participan entusiasmados; están muy lejos de parecer una fiesta; y cuando hay un asomo, un intento para mejorar su malograda imagen, aparecen los politicastros de siempre, con sus sórdidos intereses, vicios, trampas, y lo arruinan. Esta vez se han lucido, demorando durante un mes y medio lo que les manda la ley: la aprobación del presupuesto para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) organice y trate de garantizar unas elecciones transparentes, confiables, que no deriven en protestas o balazos al final de la jornada.



Para infortunio del país, el actual Congreso Nacional no brilla por inteligencia y magnanimidad; es un espantoso zarzal de siniestras maquinaciones, claras estratagemas, oscuros contubernios; alejados por mucho de las conveniencias de la población, hacen pensar que a Mauricio Oliva y a sus allegados la institución les quedó inmensa. Estiraron la ley hasta donde pudieron, rompieron los plazos, a sabiendas de que causaban caos, desasosiego y un sofocante nerviosismo, que desembocaron irremediables en las dudas sobre si las elecciones se realizarían, o si serían nada más una pantomima para esconder un fraude.



La directiva del Legislativo aprovecha las vicisitudes de la pandemia para sesionar de forma virtual, no para protegerse del coronavirus, porque todos andan en campaña política como si nada; sino como un escudo que facilita silenciar la voz de los opositores, aprobar desconocidos proyectos, evitar la protesta en la plaza de afuera. Tampoco les importó a estos políticos que los presionara el CNE, o muchas organizaciones civiles, los partidos, los observadores internacionales, y ni siquiera la infinidad de insultos, diatribas y maldiciones de la población a través de medios tradicionales y redes sociales; les han dicho tanto, que para ellos es una raya más para un tigre.



Con toda la exigencia, al final se aprobaron los fondos, y ahora el CNE tiene que acomodar el calendario y las cuentas, porque ya no queda tiempo para el proceso idóneo de las licitaciones para comprar insumos, equipos, servicios, que faciliten la votación, agilicen el conteo, aseguren la transparencia. Los mismos diputados aprobaron la contratación directa, como suele ocurrir en las emergencias -no quedaba de otra-, y aunque estas compras generan suspicacias, rumores, no necesariamente serán corruptas, si se manejan con los controles rígidos y la rendición de cuentas, que al menos hasta ahora han mostrado los comisionados del CNE.



Para nosotros, los votantes, lo importante es que al final de la tarde del día electoral, el acta que firmen los representantes en las mesas receptoras coincida con las marcas en las papeletas, que ganen los de las mayorías; y que algo aprendamos para que los procesos venideros sean menos tensos y sospechosos, digamos, como una celebración, una festividad, o algo parecido.