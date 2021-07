Columnistas

Las fotografías de Alemania y otros países europeos dan la vuelta al mundo. Las fuertes lluvias, similares a las de un monzón, concentradas en algunas regiones, han provocado graves inundaciones. En este momento, casi 200 personas solo en Alemania han sido víctimas del peor desastre natural desde 1963, muchas más están desaparecidas, el daño psicológico a las personas y las consecuencias económicas para la región son graves.

Hace menos de medio año, las tormentas Eta e Iota devastaron áreas de tierra y causaron estragos en Honduras. Aquí hay un paralelo. La muerte de familiares o la pérdida de una casa duelen en todas partes, ya sea en el norte de Honduras o en el oeste de Alemania. Sin embargo, existen diferencias a la hora de abordar estas situaciones. En tales casos, se requieren instituciones estatales fuertes y, en este sentido, un país como Honduras tiene que luchar más para hacer frente a tales desastres naturales: incluso algunos hondureños de las áreas afectadas se han distinguido por su coraje espontáneo y su ayuda valiente, pero las estructuras estatales y la infraestructura pública no se pueden comparar con Alemania.

En Alemania, también, la situación sigue siendo difícil, al mismo tiempo que el presidente Steinmeier y ahora también la canciller Merkel ya han visitado las zonas de desastre, la reacción de las fuerzas de seguridad fue aún más rápida, a pesar de la sorprendente violencia de los hechos: horas después de los primeros informes, miles de policías y bomberos llegaron apostados. También desde la Organización de Ayuda Técnica (THW), que en Alemania tiene la tarea de apoyar en la mitigación de desastres naturales (similar a COPECO), y las unidades locales de las fuerzas armadas, llegaron muy rápido con helicópteros e incluso tanques para salvar a las personas en las zonas inaccesibles.

Las personas en áreas de desastre que actúan con valentía y ayudan a otros en una situación desesperada necesitan exactamente eso: instituciones públicas que las dan alivio. En tales crisis, las opciones disponibles para las personas individuales son limitadas. También en Honduras, los miembros de los servicios de emergencia son héroes, pero al mismo tiempo los recursos financieros y materiales limitados (por ejemplo, helicópteros) dificultan la respuesta a la crisis o hacen necesaria la ayuda externa. Esta es entonces una de las razones que conduce a otra forma de gestión de crisis. Otro factor son los gerentes que asumen tareas de coordinación en tal situación. Se cometen errores en cada crisis, sin importar dónde, pero un personal competente en los lugares correctos puede reducir los errores y, por lo tanto, disminuir el sufrimiento de la población afectada.

Por ejemplo, en Alemania el jefe del THW ha estado activo en el control de desastres desde 1995 y en misiones humanitarias en Líbano e Irak, entre otros. Sin embargo, las personas adecuadas no siempre están al mando cuando las cosas se ponen serias, también en Honduras. Lo trágico es que hay suficientes expertos bien merecidos para estos trabajos en Honduras. Los acontecimientos actuales muestran que los desastres naturales no se pueden evitar, pero se pueden mitigar mediante una prevención eficaz, una respuesta correcta a las crisis y con el personal de gestión adecuado. - Esto se lo debemos a las personas que tienen que soportar este tipo de eventos, en todo el mundo.