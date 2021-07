Columnistas

Solo a la "genial" administración de un Estado fallido y corrupto se le ocurre cerrar 109 centros de triaje y estabilización para pacientes con COVID-19, estando en el ojo del huracán sanitario, el cual terminó por desbordar la ya saturada atención de los hospitales públicos, con apenas cinco camas disponibles en cada Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los triajes han sido cerrados por diferentes razones —todas vergonzosas—, una de ellas es que no se le ha pagado por tres y cuatro meses al personal sanitario; por otro lado, no se ha hecho el desembolso a las alcaldías para mantener activos estos lugares. En resumidas cuentas, todos son actos criminales de un gobierno matarife, inoperante e ineficaz.

Los alcaldes cuestionan a la Secretaría de Gobernación, misma que plantea que las liquidaciones no fluyen de la mejor manera, es decir, se trata de un juego macabro de ratas y gatos que evaden a toda costa la responsabilidad de la peor crisis sanitaria desatada en el país, ya que no pueden devolver los hospitales móviles que se robaron.

Por lo menos deberían evitar cerrar estos centros de atención inmediata, que no son gran cosa, pero sí alivian el hecho de saber dónde ser atendido, al menos con respuestas de tantas preguntas en medio de la zozobra y ansiedad de los ciudadanos; pero lo que se les ocurre es cerrar estas carpas que de algo sirven, más allá de que casi el 37 % de municipios, no tiene un centro de estabilización que ofrezca una respuesta inmediata y tienen que ir a los hospitalitos remendados con la miseria que estos gerentes de crisis han repellado con mentiras, frente a este trance pandémico, arrastrado en la tercera ola de contagios por covid-19 y no tener ni oxígeno medicinal, mucho menos, anestésicos como desflurano y lidocaína, paracetamol, dexmedetomidina, antiespasmódicos como la butilhioscina y sedantes como el diazepam.

Bueno, para qué mencionar medicamentos tan extraños, si ni una simple aspirina hay en esos almacenes vaciados por los fantasmas de la corrupción, agazapada en los hospitales públicos, donde el covid-19 coincide con más enfermedades. No queda más que evacuar a otros centros médicos privados, donde están asaltando prácticamente con el abuso de costos, aprovechándose de la emergencia que nos mata casi en el silencio de esta tragedia, gubernamental y sanitaria, misma de la que aún no hemos aprendido.

En la mitad de este 2021, vemos que los "esfuerzos" de control no son tan estrictos y la prevención no es tan eficiente, lo que hace insostenible el cansancio acumulado del personal sanitario, acorralado ante la magnitud de lo que enfrentamos, sin cupos en las clínicas estatales. Para el caso, el Seguro Social se encuentra en un 70 % de su capacidad, y en la red de hospitales públicos se encuentra al 94 % copado en las últimas dos semanas y en un veloz crecimiento del número de casos. Este comportamiento fatal podría ser la circulación de una nueva cepa de covid-19 que se pasea satisfecha por estas calles y en el desenfreno de las multitudes, ya que esos manejan el país como les place.

Al final, nos toca a todos enfrentar esto de la mejor manera, asimismo, debemos extremar las medidas de bioseguridad para detener la propagación del nuevo virus, porque la gente no está tomando conciencia sobre el cumplimiento de los protocolos de sanidad, ni la distancia social debida, además de que el Gobierno no impone una cuarentena rígida para frenar esta ola de contagios, y mucho menos ha logrado equipar el proceso de vacunación.

Debemos ser extremistas y usar doble mascarilla, lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, usar gel o alcohol y mantener las distancias prudentes, aunque si el ciudadano ya tuvo la suerte de ser vacunado, no debe confiarse, porque la vacuna protege, pero no libra de contagiarse o de contagiar a otros.

Cerremos las puertas, o de una vez, ¡cerremos el Gobierno y punto!