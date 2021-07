Columnistas

Todo hace parte de lo que parece ser un mismo círculo vicioso, uno que termina para volver a empezar en la misma encrucijada en la que hoy nos sentimos atrapados los hondureños. Porque no se vislumbra en el futuro, ni de cerca ni de lejos, un liderazgo fuerte, con la estabilidad que induzca un comportamiento colectivo coherente. Es la sencillez con la que puede ser apreciado por neófitos, más, por ignorantes totales como somos la mayoría, lo que es temática de los campos científicos de la psicología de masas y de la sociología de masas. Más de 500 personas, no unidos ni clasificados por niveles de maldad o intereses de cualquier tipo, aglutinados espontáneamente, sin convocatoria, a producir por acción u omisión un acto de barbarie. Venir del primer mundo en busca de la calma bucólica de un lugar en el tercer mundo, para encontrarse lapidado por odio reprimido, porque el ánimo de destruir y aprovechar la vida y bienes de la víctima rebasa cualquier noción de justicia que pudiera tratar de esgrimirse. A otros con el cuento del supuesto celo por lo que se atribuía a la víctima el homicidio de un indigente. ¿Cuántos de los autoconstituidos lapidarios directos del residente italiano alguna vez se detuvieron ante ese indigente para ofrecerle una moneda o un mendrugo de pan? ¿Y ahora estarían dispuestos a sacrificar a su supuesto homicida? No existe justificación, es totalmente inaceptable como repudiable quitarle la vida a alguien. Sin importar si se lo busca o no. Irrelevante. Únicamente en el caso de legítima defensa, reconocido en la legislación nacional. La forma como la dirigencia, especialmente la política, va atropellando la esperanza de la hondureñidad propicia que cualquier hecho desemboque en tales actos de ignominia. Sí. Algo de culpa tienen los que roban dinero y esperanzas, dentro y fuera del gobierno. La degradación y desintegración social que padece la hondureñidad debe revertirse, para evitar la recurrencia de actos de salvajismo

como el señalado.